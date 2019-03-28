Донбасс восстал против диктата капитализма – священник

28.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

До начала конфликта в Донбассе в регионе нарастало расслоение между бедными и богатыми, что в итоге и привело к войне.

Об этом “Известиям” рассказал настоятель расположенного в Докучаевске храма имени священномученика Владимира, отец Никита Панасюк.

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По словам священника, город, находящийся практически на линии противостояния, переживает тяжелое время, радоваться особо нечему, а потому у многих опускаются руки.

“Одной из причин восстания в Донбассе стал социальный протест. Против диктата капитализма. За деньги можно было купить всё. Расслоение между богатыми и бедными нарастало. Общество было больно. Помню, мы рассуждали — что должно произойти, чтобы ситуация изменилась? Ответ вырвался сам собой — война”, – вспоминает настоятель храма.

Также он рассказал о своем отношении к церковному расколу.

“У меня есть несколько облачений для служб. И среди них — красивое и легкое греческое. В нем очень удобно. Но пока отложил. После произошедшего на Украине выхожу только в русском”, – подчеркнул отец Никита.

Также он напомнил слова своего духовника, старца Зосимы, почитаемого и в Донбассе, и на Украине.

“Отец Зосима предвидел войну. Говорил — бедные ваши дети. А еще предупреждал о возможном расколе. И завещал: «Строго держитесь Русской православной церкви!» И верил, что несмотря ни на что, наступят светлые времена единства России и Украины”, – сказал священник.