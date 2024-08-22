Два члена ОДКБ обиделись на Лукашенко

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Интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко телеканалу «Россия-1» привело к скандалу сразу в двух странах-членах ОДКБ.

Первой возмутилась русофобская армянская партия «За республику», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько ее членов забросали яйцами, картошкой и помидорами посольство Белоруссии в Ереване с криками: «Вон из Армении, шакал».

Возмущение русофобов вызвала критика Лукашенко прозападной политики этой закавказской страны.

«В Армении, ну что это за политика. Ну кому армяне, кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет – и все забудут про эту Армению», – сказал белорусский президент.

В связи со случившимся в Ереване инцидентом в МИД Белоруссии был вызван армянский поверенный в делах. Своего посла Армения отозвала еще в июне, когда Лукашенко посетил Азербайджан, где похвалил Ильхама Алиева за восстановление «возвращенного» Арцаха. Также в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно не поехал в Минск на саммит ОДКБ. Так что трения между Минском и Ереваном – это уже традиция.

Однако интервью Лукашенко оказалась недовольна и прежде весьма дружелюбная Астана. Белорусский президент заявил, что она «юлит» в отношениях с Россией.

«Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства — от России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать… Просить не у кого. Вот, в Казахстане что-то случилось, кого просили? Китай, Индию, Пакистан там рядом? Нет. Вот, Путин, Лукашенко, помогите. И мы перебросили туда в течение полудня — наши уже самолёты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили», – говорил Лукашенко.

Также он завил, что товары из Казахстана и Узбекистана не ждут в США или ЕС, а основной рынок сбыта — это Россия.

В Астане на это обиделись. Замглавы МИД Казахстана Мурат Нуртлеу заявил белорусскому послу Павлу Утюпину, что Белоруссии «следует объективно оценивать позицию Казахстана».