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07.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Двое украинских солдат устроили «самосожжение» на Донбассе

Двое солдат ВСУ получили ожоги разной степени тяжести в результате неосторожного обращения с ГСМ.


Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«5 ноября 2018 года на наблюдательном пункте 128-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Гранитное в результате использования ГСМ во время розжига твердотопливной печи «буржуйки» произошёл пожар. Двое военнослужащих ВСУ старший солдат Скопченко и сержант Синевский получили ожоги различной степени тяжести», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что украинское руководство продолжает списывать небоевые потери ВСУ в зоне «ООС», обвиняя в этом подразделения Донецкой Народной Республики.

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