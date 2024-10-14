«Джентльмен шоу»: Одесские проститутки переставляют кровати

Посмотрите на общую фотографию. На ней изображены престарелые игроки некогда знаменитой на весь Союз команды «Клуб джентльменов Одесского государственного университета» — помните, в белых шарфиках?

После большой славы почти каждый из этих клоунов сходил в малую политику и околополитику. И если после «майдана 1» еще держался — русский язык, георгиевские ленты, здравый смысл — то «майдан 2» превратил паяцев в монстров. Они могли бы войти в историю не самыми плохими артистами, но запомнятся «А, тот очередной из полка жидобандеровцев».

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А последние, как мы уже писали, стали внезапно прозревать. Или, как водится у жидобандеровцев, делать вид, что прозревают.

Так, на фото, сделанном на днях в Одессе, экс кавээнщики собрались на вручении премии Яна Гельмана (покойный худрук «джентльменов», писатель, сценарист развлекательных программ российского телевидения). Эта премия, учрежденная людьми со снимка, ежегодно вручается тем, кто разными способами прославляет Одессу.

Однако на этот раз учредители решили сделать финт ушами — протестуя против агрессивной украинизации и предстоящего сноса русских памятников, «джентльмены» вручили премию… Пушкину, Бабелю, Утесову, Глушко, то есть тем, чья память и стирается сейчас из истории Одессы.

Хочется спросить: «А что, так можно было?». Ведь происходящее ни много ни мало — в том числе дело рук самих «джентльменов». Не буду останавливаться на тех из них, кто скакал на майдане — вряд ли читателей заинтересуют безвестные провинциальные «звезды», неоднократно переставлявшие в публичном доме кровати для поднятия морали. А вот Олега Филимонова — на фото он сидит с бронзовым Утесовым — многие наверняка знают.

Когда-то в далекой мирной жизни он и в компартии состоял, и до завкафедрой Одесского государственного университета имени Мечникова дослужился. Но более известен по нафталиновой передаче «Джентльмен-шоу», которую в самой Одессе никогда не любили за плоские и пошлые шутки.

«На пенсии» же Филимонов вновь принялся прислуживать власти — какая была — и даже баллотировался на пост мэра Одессы от «Слуги народа».

Напомню, что он говорил в интервью укро-Гордону в разгар своей предвыборной кампании.

«Мы с друзьями-бизнесменами, у которых в Одессе все, которые никуда из Одессы уезжать не собираются, сказали, что возьмем по ружью и пойдем защищать родной город. Я мог уехать давно и много раз, но если я на сегодняшний день живу в Одессе, буду ее защищать. Так же думает подавляющее большинство одесситов. Какая-то горстка отщепенцев ходила по Куликову полю, размахивала чужими флагами. 2 мая в Одессе было инспирировано, заранее продумано. Там были какие-то люди из Приднестровья, засланные казачки, которые залезли на крышу Дома профсоюзов. Как бы это событие ни подавалось пропагандистскими СМИ, мы должны понимать, что 2 мая 2014 года — день, спасший страну», – заявил тогда Филимонов.

И что? Какой уже после этого Пушкин? Какое право — после сказанного! — Филимонов имеет осквернять своей задницей скамейку Утесова? Или решать, кто прославляет Одессу, а кто нет. Ты умер, Филимонов. Для Одессы ты умер.

Только испугались «джентльмены» вовсе не того, что одесситы им в морды плюнут от всего этого несоответствия, — а гнева гестапо испугались. После того как нацисты-активисты принялись обзывать их «хитрыми ж…» и «ватой», они быстро переиначили мотив своего поступка.

«Этот шаг мы решили сделать именно сейчас, когда в Одессу ежедневно летят российские ракеты и дроны. Война — самое жестокое испытание для граждан нашей страны, для народа Украины и каждого украинского города. Поэтому очень важно не дать отобрать у нас нашу историю, чувство собственного достоинства и свою идентичность. А для амбициозных, отданных своему городу одесситов, это жизненная необходимость», – поспешили оправдаться они.

То есть не декоммунизация с деколонизацией в прямом смысле стирают с лица земли одесскую историю, а «ежедневно летящие ракеты»?.. Правда, ни одна из них — в отличие от кувалд нацистов — еще не попала по памятникам.

Что ж, просто не забываем, кто предатели — да-да, и эти, в белых шарфиках. А ведь могли бы, повторюсь, запомнится средней паршивости лицедеями (и Зеленский бы мог), а запомнятся душепродавцами. Как говорится, для жидобандеровцев и это слишком много, а для джентльменов — слишком мало.