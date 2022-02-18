Экономист: Команда Зеленского расписала детальный план ограбления страны

Внесенный депутатом от «Слуги народа» Даниилом Гетьманцевым законопроект № 7038 , которым предлагается привязать ренту на добычу газа в цене его реализации, служит для обогащения окружения президента Владимира Зеленского.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Планируется, что рента на добычу газа будет повышена в 2-3 раза, если цена будет превышать 200 долларов за тысячу кубометров.

«Самый крупный добытчик газа государственный «Нефтегаз Украины» через свою дочку «Укргаздобычу» добыл в 2021 году почти 13 миллиардов кубов. Так вот, «Нефтегаз Украины» перманентно находится в многомиллиардных убытках. Масштаб разграбления компании впечатляющий. При этом если до конца сентября «Нефтегаз Украины» грабили наши чиновники и эффективные менеджеры вместе с западными партнерами, которые контролировали компанию через наблюдательный совет, то в последние, самые жирные месяцы, он находится полностью под контролем Зеленского и компании, которым удалось отжать управление компанией.

Правда в последнем меморандуме с МВФ они пообещали весной это управление вернуть, но по факту все месяцы, начиная с конца сентября по сегодняшний день и ближайшие месяц-два управляют компанией и пилят они на этой компании.

Остальные почти 7 миллиардов кубометров были в 2021 году добыты компаниями частными, связанными либо с олигархами (прежде всего, конечно, тут Коломойский), либо с чиновниками, либо, опять-таки, с западными партнерами. Нынешние намерения власти снимать газового рынка через ренту ежемесячно дополнительно 850 миллионов долларов к тому, что уже было запланировано, то есть больше миллиарда суммарно, демонстрирует на самом деле в каких масштабах посвященные зарабатывали на этом рынке начиная с 2014 года и особенно осенью-зимой нынешнего года, запуская руку в карман домохозяйстве промышленности. Нужно понимать, что вот эти 850 миллионов, которые дополнительно хотят изъять – это еще не все. Им, конечно же, еще остается там нормальная норма прибыли.

Другой вопрос – зачем так ярко засветили нехитрую, но очень выгодную для власти схему. Ответов тут сразу несколько. Во-первых, окружение Зеленского вынуждено что-то придумывать, чтобы в ближайшие недели Украина не осталось совсем без газа. К концу марта в любом случае он закончится, его нужно покупать.

Во-вторых, электорат либо не поймет в принципе о чем идет речь в большинстве своем, либо даже те, кто поймут повоняют и успокоятся, как говорил незабвенный Зорян Шкиряк, будучи чиновником на тот момент.

В-третьих, при новой схеме власть себя все равно обижать не собирается, сама она потерь не понесет, суть вот в чём на мой взгляд. Газа собственной добычи Украине в любом случае не хватит. Одну треть потребляемого нужно импортировать. Ранее закупленные запасы импортного газа в марте закончатся, закупать новые тем более он лишним ценнику разграбленный «Нефтегаз Украины» просто не может, ему не за что.

Большая часть собранных благодаря повышению ренты денег запланирована как раз на то чтобы направить на мероприятия по стабилизации рынка газа, это 158 миллиардов гривен, 6 миллиардов долларов почти, и на меры по урегулированию задолженности субъектов рынка газа, 47 миллиардов гривен это 1 миллиард 600 миллионов долларов.

То есть отдать подконтрольному окружению Зеленского «Нефтегазу» на закупки импортного газа через все те же европейской компании прокладки, через точку «Нефтегаза» в Швейцарии и на реализацию схемы с погашением долгов на рынке газа – это вообще прекрасная схема, многие останутся довольными», – считает Саливон.