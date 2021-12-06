Экономист: У Белоруссии есть «соломинка», которая может переломить хребет украинскому «верблюду»
Украина в ближайшее время может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов из-за сокращения поставок из Белоруссии.
Об этом в эфире видеоблога «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В декабре Украина может остаться без белорусских нефтепродуктов или, во всяком случае, без значительной части оных. С учетом степени зависимости страны от них это грозит, если не коллапсом, то очень значительными проблемами, ведь на Белоруссию приходится 39% украинского рынка бензина, 36% рынка дизельного топлива и 43% рынка битума. Цифры просто впечатляющие, примерно 40% по всем трем позициям: бензин, дизельное топливо и битум.
Когда Кулеба говорит о каких-то последствиях для Белоруссии, о «сгоревших мостах» вследствие сказанного Лукашенко о том, что он признает Крым, вот эти цифры очень наглядно, на мой взгляд, демонстрируют, какие мосты у кого могут сгореть.
К этому, конечно, стоит добавить электроэнергию – там зависимость рынка намного меньше, процентов, наверное, 5-6 белорусской электроэнергии, но зато это та самая соломинка, которая может переломить хребет верблюду. Понятно, что именно эти поставки не только позволяют обогащаться Арахамии и Офису президента, но и поддерживают энергосистему Украины», – заявил Саливон.
Он объяснил, что Минск может легко найти формальную причину для приостановки поставок – например, отсутствие у Украины необходимых цистерн.
«Лишиться существенной части столь необходимых бензина, дизельного топлива и мазута Украина может по причине того, что их не в чем будет перевозить… По состоянию на 23-е ноября на территории Украины находилось 2857 цистерн белорусской приписки и их число стремительно росло в последнее время. Неделей раньше их было менее 2500 на территории Украины, а в обычных условиях их количество, когда все нормально функционирует и ездит, составляет около полутора тысяч. Соответственно, в Белоруссии образовался, объективно, острый дефицит вагонов, а львиная доля поставок нефтепродуктов осуществляется именно по железной дороге».
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