Экономист: У Белоруссии есть «соломинка», которая может переломить хребет украинскому «верблюду»

Украина в ближайшее время может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов из-за сокращения поставок из Белоруссии.

Об этом в эфире видеоблога «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В декабре Украина может остаться без белорусских нефтепродуктов или, во всяком случае, без значительной части оных. С учетом степени зависимости страны от них это грозит, если не коллапсом, то очень значительными проблемами, ведь на Белоруссию приходится 39% украинского рынка бензина, 36% рынка дизельного топлива и 43% рынка битума. Цифры просто впечатляющие, примерно 40% по всем трем позициям: бензин, дизельное топливо и битум.

Когда Кулеба говорит о каких-то последствиях для Белоруссии, о «сгоревших мостах» вследствие сказанного Лукашенко о том, что он признает Крым, вот эти цифры очень наглядно, на мой взгляд, демонстрируют, какие мосты у кого могут сгореть.

К этому, конечно, стоит добавить электроэнергию – там зависимость рынка намного меньше, процентов, наверное, 5-6 белорусской электроэнергии, но зато это та самая соломинка, которая может переломить хребет верблюду. Понятно, что именно эти поставки не только позволяют обогащаться Арахамии и Офису президента, но и поддерживают энергосистему Украины», – заявил Саливон.