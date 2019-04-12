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12.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Провокации, Украина
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Экс-соратник Ющенко: Провокации Порошенко могут обернуться кровью

Действующего президента Украины Петра Порошенко ждут адские муки, если он попытается сфальсифицировать выборы и продлить свое правление, незаконно объявив о победе во втором туре.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший начальник службы безопасности Виктора Ющенко во время «оранжевой революции», экс-министр транспорта Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Червоненко предупредил Порошенко, с которым был соратником по Майдану-2004, что фальсификация выборов приведет к кровопролитию.

«Если Порошенко пойдет на беспредел и объявит себя президентом, он себя обречет не на продление политической жизни до осени, а на муки ада, на котел ада. Но это может быть кровь.

Еще я прошу своего соратника и особо ретивых – не вздумайте устроить какой-то шухер. Я, как начальник безопасности и человек, обеспечивший, в отличие от вас в 2014-м, вместе с другими людьми, тогда мы сделали, что крови не было. Хотя, тоже были те, кто очень спешили занять места, как в 2014-м.

Я понимаю, о чем говорю – не вздумайте никаких провокаций на стадионе. Я не лезу ни в чью охрану, мне оно не надо – меня не зовут, а я не прошусь никогда. Но я там буду и мои ребята будут. Мы будем тоже смотреть за порядком, не говоря, не делая объявлений. Мы все придем», – заявил Червоненко.

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