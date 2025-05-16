Экс советник Трампа объявил его администрацию «марионетками Кремля»

Уступчивость президента США Дональда Трампа подталкивает российского лидер Владимира Путина ужесточать свои требования.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил на «Саммите по безопасности» издания «Политико», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он уже пошел на огромные уступки Путину. Он признал еще до начала переговоров, что не будет требовать восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины, что было позицией Запада с момента второго вторжения в феврале. Он сказал, что Украина не будет членом НАТО и не получит от нее гарантий безопасности. Это максимум, на что мог надеяться Путин. Это подтолкнуло Путина пойти дальше и потребовать, чтобы все четыре области, которые он не контролирует в военном отношении, были переданы России. Это те вещи, которые могут вывести Трампа из себя, потому что он не хочет быть униженным. Но с другой стороны, Трамп уже сделал многое, чтобы успокоить Путина и не допустит этого», – сказал Болтон.