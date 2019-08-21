21.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина, Франция
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Эксперт: Макрон – ушлый торговец вежливостью

На встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости налаживания отношений с Россией и возвращения России в «Большую семерку».

Но пока это только жесты вежливости.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики

«Макрон одновременно стремился выглядеть требовательным, с другой – всячески демонстрировал доброжелательность к российскому государству и российскому народу.

Поэтому он делал все эти жесты вежливости. Это игра.

Что касается заявлений о том, что Россия – глубоко европейская страна и было бы неплохо, если бы она вернулась в «Большую семерку», чтобы та превратилась в «Большую восьмерку», то это, опять-таки, прозвучало так, что это – не безусловное возвращение, что для этого должны произойти определенные изменения.

Кроме того, таким образом Макрон пытался изобразить для России бонус, чтобы она была более уступчивой в контексте подготовки саммита лидеров Нормандской четверки.

Макрон не сказал, что он готов безусловно способствовать возвращению России в «Большую семерку», это то, что может произойти, если Россия будет предпринимать определенные действия», – резюмировал Воля.

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