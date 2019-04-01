Выборы
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01.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Эксперт обратил внимание на аномально высокую явку на украинских выборах

Большой процент явки на выборах президента на Украине свидетельствует о массовых фальсификациях и ставит под сомнение их легитимность.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил политолог Денис Денисов.

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Эксперт отметил, что для того, чтобы обеспечить такую явку, должны были проголосовать Крым Донбасс и эмигранты вместе взятые.

«С одной стороны, результат, в принципе, ожидаемый, потому что на выборах победил человек с наибольшим рейтингом и второе место занял человек, у которого наибольший административный ресурс. Меня очень сильно удивила явка. На сайте ЦИК сейчас мы можем увидеть 18 миллионов 700 тысяч. Это сверхвысокая явка для современной Украины, невозможно высокая явка”, – сказал эксперт.

Он отмечает, что исходя из этих цифр, на выборы явилось чуть ли не 90 процентов живущих сейчас на Украине избирателей.

“Но мы же знаем ориентировочное количество людей, которые постоянно находятся на заработках в России и в ЕС, людей, которые не приехали вчера и не голосовали, а находятся на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Соответственно, подобные цифры вызывают очень большую озабоченность. Особенно, в контексте легитимности. Будем ждать второй тур, но передаст ли мирно власть Порошенко? Я думаю, нет. Он почувствовал кровь, попав уже во второй тур, и теперь будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы выиграть выборы», – заявил Денисов.

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