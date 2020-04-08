Эксперт объяснил, почему Зеленский не решился шантажировать МВФ дефолтом

08.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украина вполне могла бы потребовать от МВФ рассрочку выплат по долгам или перекредитование на других условиях, и МВФ пошел бы навстречу, поскольку не заинтересован в дефолте Украины.

Об этом в интервью PolitWera заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако, по мнению эксперта, Зеленский не является самостоятельным президентом, а Украина – не суверенное государство.

«Такое было бы возможно, если бы Украина была суверенным государством. В нынешних условиях это невозможно. Я уверен, что МВФ должен быть больше заинтересован, чтобы реструктуризировать либо перекредитовать Украину.

Дефолт Украины станет колоссальным репутационным ударом по самому МВФ. Это будет тот пример, на который будут указывать пальцем. Об Украине будут говорить долго и приводить ее в качестве примера пагубности сотрудничества с МВФ.

Поэтому Зеленскому надо было сохранять стоическое спокойствие, стоять на позициях, которые сохраняют единство населения внутри страны, и ставить перед МВФ вопрос: ну, не хотите, тогда будем вынуждены объявить дефолт.

Думаю, такой шантаж МВФ, скорее всего бы удался», – сетует Андрей Золотарев.