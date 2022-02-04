Экстремиста Навального ждёт адекватный срок

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Блогер Алексей Навальный, отбывающий сейчас тюремный срок за мошенничество, вскоре вновь предстанет перед судом.

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал два уголовных дела в отношении Навального. Дела расследовали отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство – для экономии процессуального времени.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Навальному вменяется мошенничество и неуважение к суду. Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией».

Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный был тогда оштрафован на 850 тысяч рублей.

Юрист Илья Ремесло, анализируя в своем телеграм-канале выдвинутые против блогера обвинения, прогнозирует, что максимальный срок, который ему грозит – 15,5 лет.

«Открывается весенний сезон либерального воя с концертом и международным представлением в зале Лефортовского суда», – прокомментировал новость политолог Сергей Карнаухов.

Однако в СМИ-иноагентах стоит подозрительная тишина. Там больше обсуждают новый фильм о блогере-уголовнике, снятый американским HBO. В защиту соратника выступил только московский либерал Илья Яшин.

«Ну тут ничего неожиданного. По нынешнему приговору Навальный должен был выйти прям перед президентскими выборами в 2024 году. Это невозможно. И по новым обвинениями ему грозит до 15 лет тюрьмы. Это значит, что новых уголовных дел пока не будет. Навальный превращается в такого российского Нельсона Манделу, который при выходе из тюрьмы будет главным претендентом на президентский пост», – пафосно предрек Яшин в эфире «Эха Москвы».

Его фотограф Александра Астахова призывает в своем «фейсбуке» бороться и… писать посты в соцсетях.

«Я, друзья, не ожидала, что мы настолько слабые. Навальный перед арестом в аэропорту сказал: “не бойтесь!”. И я не боюсь, но я не знаю, что делать и, как оказалось, ничего не могу. Мы все (для меня неожиданно) оказались слишком уязвимы, слишком быстро раздавлены. Дорогие сограждане, мы в ..опе! Но если мы будем бездействовать, то эта ..опа покажется нам цветочками. Я не знаю когда и как. Я знаю, что в каждой конкретной ситуации важно что-то решать. Иногда такую мелочь, как я сейчас – написать все-таки вот такой свой текст. Не надо просто перепощивать мой пост, напишите лучше свой. Пишите такие посты регулярно, рассказывайте всем, кому можете, о том, что происходит и что вы думаете о происходящем», – призвала пособница экстремиста.