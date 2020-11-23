Эпидемиологическая ситуации в России продолжает ухудшаться

23.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России еще не вышла на плато, ощутимого снижения суточной заболеваемости в обозримом будущем не ожидается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Александр Бутенко.

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«В Европе сейчас тоже самый разгар эпидемии. В США складывается сложная ситуация, в Швеции после, казалось бы, хорошего периода обстановка тоже осложнилась. Более-менее благополучная эпидемиологическая картина сейчас наблюдается в Азии: Японии, Китае, Южной Корее», – сказал Бутенко.

Он говорит, что соотношение заболеваемости в Москве и в других регионах сегодня держится примерно на уровне весеннего пика, а ситуацию в целом собеседник издания назвал неблагополучной, так как показатели продолжают расти.

«Наступление холодов на пандемию вряд ли повлияет. Когда она начиналась, то в таких жарких странах, как, например, Бразилия, несмотря на высокие температуры, эпидемия тоже распространялась быстро. Поэтому нет оснований предполагать, что низкие температуры могут ее как-то изменить. Положительный эффект мороза может быть лишь в том, что люди будут меньше гулять, а значит, и контактировать», — отметил вирусолог.

Отвечая на вопрос, когда снизится заболеваемость, Бутенко заявил, что есть два прогноза: оптимистичный дает вирусу время до конца года, пессимистичный предполагает, что обстановка не стабилизируется до весны.

«Мы встроены в мировое сообщество, в мировую пандемию и, составляя прогнозы, должны смотреть в том числе и на другие страны, в которых была первая волна, а потом началась вторая. Если им плато не светит, то и нам до него еще далеко», – в свою очередь говорит член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Он прогнозирует, что суточная заболеваемость в России продолжит увеличиваться до конца года.

«Это может быть не очень большой рост, но все-таки рост», – полагает депутат.