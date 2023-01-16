Эрдоган: Швеция и Финляндия должны прекратить поддержку террористов

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Экстрадиция террористов является обязательной для поддержки Анкарой заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эрдоган вновь подверг критике Швецию и Финляндию за терпимость к продолжающемуся присутствию членов террористических организаций на их территории. Глава турецкого государства заявил, что экстрадиция террористов является обязательной для поддержки Анкарой заявок Швеции и Финляндии вступление в НАТО.

«Мы сказали им: «Если вы не выдадите террористов, которые находятся в ваших странах, мы не сможем ратифицировать вашу заявку на членство в НАТО в нашем парламенте. Им необходимо экстрадировать около 130 террористов, чтобы их предложения прошли через наш парламент, но, к сожалению, они ещё не сделали этого», – сказал Эрдоган на встрече с представителями молодежи 15 января.

Он отметил, что на улицах Стокгольма регулярно проводятся акции сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией.

Эрдоган подчеркнул, что Турция неоднократно предупреждала власти Швеции о недопустимости этого.

«Но, несмотря на наши предупреждения, к сожалению, не было предпринято никаких действий по прекращению демонстраций РПК», – констатировал турецкий лидер. «Если они не примут мер в отношении данной ситуации, это может привести к дальнейшему росту напряженности в наших отношениях со Швецией», – добавил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что угрожающие национальной безопасности Турции террористические группировки присутствуют не только в Швеции и Финляндии, но и в Германии, Франции и Великобритании.

По его словам, это происходит несмотря на то, что РПК внесена Европейским Союзом в список террористических организаций.

«Турция соответственно определит свою позицию по отношению к этим государства», – предупредил он.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция занимает особое место и позицию в мировой политике. По его словам, это отчетливо проявилось и на фоне российско-украинского вооружённого конфликта.

«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Напротив, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и прежде», – сказал турецкий лидер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США давят на Турцию по проливам с целью втянуть Эрдогана в конфликт с Россией.