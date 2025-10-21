Несмотря на более чем прохладные отношения, Эстония никогда не представляла опасности для России, однако очень опасна тенденция нынешних таллинских властей, которые решили, что «тигра можно дразнить».

Об этом на канале эстонского журналиста Олега Беседина заявил бывший эксперт российской делегации на переговорах с Эстонией (1991–1997), главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Задачей СВО были не территории, а денацификация Украины. Условно, если бы на Украине провозгласили власть блондинов или лысых, можно было бы сказать – это абсолютно суверенное дело Украины. Поскольку ни власть блондинов, ни брюнетов Москве не угрожает… и Минску, и никому. Но политическая модель, которая сложилась на Украине к 2014, а особенно к 2022, предполагала, что это для нас принципиальная угроза. Обратите внимание, Эстония, мягко говоря, недружественная страна. Но вряд ли можно сказать, что существование независимой Эстонии, пусть даже в том тяжёлом формате, это угроза для России. Даже с ее членством в НАТО и ЕС – Россия, по большому счёту, примирилась. А здесь речь идёт о другом», – сказал Межевич.