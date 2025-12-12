«Солдаты сидят в «норах» неделями – лишь для успокоения генералов»

Игорь Шкапа.  
12.12.2025 10:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 205
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские солдаты вынуждены неделями, бессмысленно рискуя жизнями, прятаться на передовых наблюдательных пунктах. Об этом украинскому порталу Texty.org рассказал один из ВСУшникв, который служит в боевой бригаде.

«Нормами» он называет наблюдательные пункты.

Украинские солдаты вынуждены неделями, бессмысленно рискуя жизнями, прятаться на передовых наблюдательных пунктах. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Люди из этих ям не показываются неделями. Если их там засекут, то это место будет стерто вражескими дронами и артиллерией. Если нора не прикрыта нашими дронами, крупнокалиберными пулеметами, как Browning M2, датчиками, камерами (их ставят на деревьях, уцелевших вышках связи, домах), у нее мало шансов остановить вражеский штурм. Группы русских обходят НП, и тогда наши бойцы оказываются в тылу противника, их просто захватывают», — рассказывает солдат.

По его словам, наибольшие потери ВСУ несут во время захода на дальние позиции и выхода с них, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди гибнут, получают ранения, не выполнив ни одной функции», – жалуется он.

Он говорит, что все эти НП лишь для успокоения генералов – мол, раз там есть люди, значит, есть контроль территории, но на деле такие пункты не в состоянии обеспечить ни огневое прикрытие, ни наблюдение.

«Что ты увидишь из норы? Максимум передашь по рации «слышу выстрелы с юга», – говорит солдат.

«Нам нужна пехота не «в один конец» или как «избавление от неугодных», что сейчас есть в армии и общественном мнении, а как высококлассные и очень хорошо подготовлены специалисты для быстрых операций в случае, например, прорыва противника или нашего наступления», – мечтает ВСУшник.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить