Украинские солдаты вынуждены неделями, бессмысленно рискуя жизнями, прятаться на передовых наблюдательных пунктах. Об этом украинскому порталу Texty.org рассказал один из ВСУшникв, который служит в боевой бригаде.

«Нормами» он называет наблюдательные пункты.

«Люди из этих ям не показываются неделями. Если их там засекут, то это место будет стерто вражескими дронами и артиллерией. Если нора не прикрыта нашими дронами, крупнокалиберными пулеметами, как Browning M2, датчиками, камерами (их ставят на деревьях, уцелевших вышках связи, домах), у нее мало шансов остановить вражеский штурм. Группы русских обходят НП, и тогда наши бойцы оказываются в тылу противника, их просто захватывают», — рассказывает солдат.

По его словам, наибольшие потери ВСУ несут во время захода на дальние позиции и выхода с них, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди гибнут, получают ранения, не выполнив ни одной функции», – жалуется он.

Он говорит, что все эти НП лишь для успокоения генералов – мол, раз там есть люди, значит, есть контроль территории, но на деле такие пункты не в состоянии обеспечить ни огневое прикрытие, ни наблюдение.

«Что ты увидишь из норы? Максимум передашь по рации «слышу выстрелы с юга», – говорит солдат.