«Солдаты сидят в «норах» неделями – лишь для успокоения генералов»
Украинские солдаты вынуждены неделями, бессмысленно рискуя жизнями, прятаться на передовых наблюдательных пунктах. Об этом украинскому порталу Texty.org рассказал один из ВСУшникв, который служит в боевой бригаде.
«Нормами» он называет наблюдательные пункты.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Люди из этих ям не показываются неделями. Если их там засекут, то это место будет стерто вражескими дронами и артиллерией. Если нора не прикрыта нашими дронами, крупнокалиберными пулеметами, как Browning M2, датчиками, камерами (их ставят на деревьях, уцелевших вышках связи, домах), у нее мало шансов остановить вражеский штурм. Группы русских обходят НП, и тогда наши бойцы оказываются в тылу противника, их просто захватывают», — рассказывает солдат.
По его словам, наибольшие потери ВСУ несут во время захода на дальние позиции и выхода с них, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Люди гибнут, получают ранения, не выполнив ни одной функции», – жалуется он.
Он говорит, что все эти НП лишь для успокоения генералов – мол, раз там есть люди, значит, есть контроль территории, но на деле такие пункты не в состоянии обеспечить ни огневое прикрытие, ни наблюдение.
«Что ты увидишь из норы? Максимум передашь по рации «слышу выстрелы с юга», – говорит солдат.
«Нам нужна пехота не «в один конец» или как «избавление от неугодных», что сейчас есть в армии и общественном мнении, а как высококлассные и очень хорошо подготовлены специалисты для быстрых операций в случае, например, прорыва противника или нашего наступления», – мечтает ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: