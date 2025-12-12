Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Скупщине Черногории прошли дебаты по поводу сотрудничества с черногорской диаспорой соседней Сербии.

Черногорцы – юго-западная ветвь сербского народа, которая на протяжении нескольких столетий, когда остальная часть сербских территорий была подчинена туркам и частично венграм, жила отдельным независимым государством.

В правление коммунистов в Югославии, по образцу выделения из единого русского народа украинцев и белорусов, был создан отдельный черногорский народ и социалистическая республика Черногория. С тех пор у черногорцев плавающая идентичность,

Согласно переписи 1909 года, сербами записали себя 94,3% черногорцев, но уже в 1948 году 90,6% жителей Черногории записались как черногорцы, по переписи 1981 года сербов в Черногории было всего 3,3%, а в 2003 году – уже 31,9%. Последняя перепись 2023 года дала следующие результаты: 41,1% жителей страны заявили себя черногорцами, 32,9% – сербами.

На слушаниях депутат Милан Кнежевич в своём выступлении показал всю нелепость деления некогда единого сербского народа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кнежевич на доводы министра по делам диаспоры, сербофобски настроенного бошняка Мирсада Аземовича о том, что диаспорой могут считаться только те проживающие в Сербии уроженцы Черногории, что идентифицируют себя как черногорцы, задал вопрос о своём сыне:

«Я борюсь с этой дилеммой с момента его рождения. Мой ребенок родился в Белграде, оба родителя – граждане Черногории, но поскольку он родился в Белграде, он не может получить черногорские документы. Когда я спрашиваю о своем сыне, я также спрашиваю о десятках тысяч граждан Черногории, которые живут в Сербии и имеют тот же статус, что и мой сын», – отметил депутат.

Белград, по словам Кнежевича, является столицей Черногории, по мнению живущих в Сербии уроженцев Черногории.

«Эти люди, живущие в Сербии – диаспора? Кто они? Курды, какое-то племя, кочующее по Европе, Малой Азии, или граждане Черногории, от которых Черногория отказалась, потому что они идентифицируют себя как сербы?» – поинтересовался Кнежевич.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

По иронии, Россия первой из великих держав признала «незалежность» Черногории.

Во времена Российской империи Петербург дотировал значительную часть бюджета Черногории.