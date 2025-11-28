«Эта логика убивает! Давайте уже и Киев русским отдадим» – на Днепр-ТВ злятся на инициативы американцев
Вывод ВСУ из подконтрольных Киеву территорий ДНР превращает Днепропетровскую область в буферную зону, в случае возобновления конфликта, что неизбежно.
Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского OSINT-ресурса «DeepState» Руслан Микула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Действительно, если мы, не дай Бог, отдаём полностью под контроль противника Донецкую область, то Днепропетровская область становится просто буферной территорией.
Потому что мы понимаем, что мирное соглашение – это всё условности для русских, и в случае новой войны, которая начнётся через 3, 5, 10, 15 лет – основная тяжесть боевых действий ляжет как раз на Днепропетровскую область», – переживал Микула.
«Поэтому нельзя просто так взять и отдать большие территории, которые противник не может захватить. Если смотреть на то, что говорят американцы, что русские их захватят.
Ну да, рано или поздно они захватят, через два года, три. Но по такой логике они и Киев могут захватить через 200 лет, например. Давайте тогда им и Киев отдавать. Логика американцев меня убивает!», – возмущался бандеровец.
