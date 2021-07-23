«Эти абрикосы – неспроста» – Порошенко готовится двинуть войска на Киев

На Украине существенно вырастут коммунальные платежи, поэтому народ выйдет на массовые акции протеста, а экс-президент Украины Пётр Порошенко попытается заручиться поддержкой военных, чтобы двинуть войска на Киев.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем энергосистему Украины, она заключается в том, что у них ЖКХ не размазывается на весь год, а концентрируется в отопительный период. Соответственно, цены мы увидим осенью. Мы все понимаем, что тарифы существенно повысятся.

Вопрос заключается в том, а что конкретно к этому моменту предлагает делать Зеленский. Порошенко предлагает погнать войска на Киев, он сейчас объезжает все военные части.

Осенью будут выступления населения в любом случае, когда народ выйдет и Порошенко окучивает все воинские части, а даст кто-то Зеленскому гарантии безопасности со стороны Байдена? Вот, что самое важное», – сказал Абзалов.