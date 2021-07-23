23.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Эти абрикосы – неспроста» – Порошенко готовится двинуть войска на Киев

Новости УкраиныНа Украине существенно вырастут коммунальные платежи, поэтому народ выйдет на массовые акции протеста, а...

На Украине существенно вырастут коммунальные платежи, поэтому народ выйдет на массовые акции протеста, а экс-президент Украины Пётр Порошенко попытается заручиться поддержкой военных, чтобы двинуть войска на Киев.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем энергосистему Украины, она заключается в том, что у них ЖКХ не размазывается на весь год, а концентрируется в отопительный период. Соответственно, цены мы увидим осенью. Мы все понимаем, что тарифы существенно повысятся.

Вопрос заключается в том, а что конкретно к этому моменту предлагает делать Зеленский. Порошенко предлагает погнать войска на Киев, он сейчас объезжает все военные части.

Осенью будут выступления населения в любом случае, когда народ выйдет и Порошенко окучивает все воинские части, а даст кто-то Зеленскому гарантии безопасности со стороны Байдена? Вот, что самое важное», – сказал Абзалов.



Отметим, во время последнего посещения Петром Порошенко линии фронта в Донбассе он раздавал боевикам ВСУ абрикосы.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что осенью на Украине произойдёт обострение социально-политической обстановки.

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