«Это неспроста»: Москва упорно игнорирует антироссийские выпады из Молдовы

05.08.2019, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску утверждает, что его страна ни при каких условиях не вступит В Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Об этом он заявил в эфире радиостанции Europa Libera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни в коем случае Евразийский союз не является внешнеполитической целью Республики Молдова. Хорошие отношения с Российской Федерацией, с Украиной, с Беларусью являются важными задачами для внешней политики, но Республика Молдова не желает интеграции с этими государствами или с некоторыми постсоветскими организациями, в том числе с Евразийским экономическим союзом. Единственной целью интеграции Республики Молдова остаётся Европейский союз», – отрезал Попеску.

Напомним, что президент Молдавии Игорь Додон добился для своей страны статуса наблюдателя в ЕАЭС и теперь хочет использовать это, чтобы добиться скидки на российский газ.

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Валерий Осталеп назвал заявления Попеску безответственными.

«Этот человек не живет в Молдавии. Жить здесь не собирается. Его никто не избирал, и он не представляет никакую партию, которая бы получила большинство в парламенте. Он постоянно несет совершенно безответственную пургу – но в каком качестве? Кто его уполномочивал делать такие заявления от лица всей страны?», – цитирует Осталепа издание Noi.

Политический эксперт Сергей Чебан считает, что в заявлениях Попеску нет ничего нового — потребительское отношение к России демонстрировали и прошлые молдавские власти.

«Удивляет другое: раньше Кремль достаточно остро реагировал на подобные маневры постсоветских стран, действуя из принципа «кто не с нами, тот против нас». Сейчас же Кремль на заявления и действия новых молдавских властей реагирует с удивительным для себя спокойствием. Все это наводит на определенные размышления: что именно Москва получила или ожидает получить от трехсторонней сделки с США и Евросоюзом по смене власти в Молдове, раз демонстрирует буддистское терпение и сквозь пальцы смотрит на дежурную прозападную риторику Кишинева?», – пишет Чебан на сайте RTA.

Он предлагает несколько вариантов ответов на этот вопрос. В частности: использование премьер-министра Майи Санду, которая приедет в Москву сразу за Попеску как посредника при неформальных переговорах с Киевом. Однако более вероятной причиной эксперт называет перспективу урегулирования приднестровского конфликта.

«Вероятнее всего, теперь в Кишиневе начнется непубличный «откат» к более спокойной риторике в адрес российского военного присутствия на Днестре. Заметный сигнал уже случившейся трансформации — это участие молдавских военных в праздновании дня ввода миротворческих сил в зону безопасности приднестровского конфликта, чего нельзя было представить при правительстве Демпартии.

Вероятнее всего, именно снижение напряженности вокруг Приднестровья могло стать для Москвы одним из главных приобретений в июньской антиолигархической «революции».

Не исключено, что это будет иметь далеко идущие последствия и для разрешения застарелого приднестровского конфликта — и в таком случае ответ на вопрос об истинных целях Москвы в Молдове все еще остается открытым и крайне интересным», – написал Чебан.