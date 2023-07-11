«Это смешно, мы вступаем в несуществующие ЕС и НАТО» – киевский экономист

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ЕС и НАТО на самом деле являются совсем не тем, что навоображали себе стремящиеся туда украинцы.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил киевский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соцопросы показывают, что 89% украинцев хотят вступления в НАТО. Но мало кто понимает, что, во-первых, сам процесс вступления – не как в кино, он длительный. Но самое прикольное будет потом, когда мы вступим в НАТО и ЕС, у нас на Украине будет политическая сила, которая будет и против ЕС, и против НАТО. Это будет целая политическая партия. Вот как в Венгрии, так и у нас будет. Потому что у нас столько мифов, столько фантазий по поводу НАТО и ЕС, что когда мы вступим, мы будем говорить: «А почему ж это не то, что нам рассказывали?». Так вы ж сами придумали!», – сказал Охрименко.

Он подчеркнул, что особенно способствуют распространению мифов о Западе украинские политики.

«У нас даже когда говорят политики – они говорят о том, чего вообще нет – ни в НАТО, ни в ЕС, и рассказывают, что у нас это будет. Вы насмехаетесь, что ли? Мы нафантазировали какое-то несуществующее НАТО и какой-то несуществующий ЕС, и туда вступаем. Смешнее не придумаешь», – добавил экономист.