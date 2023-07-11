«Это смешно, мы вступаем в несуществующие ЕС и НАТО» – киевский экономист

Вадим Москаленко .  
11.07.2023 19:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


ЕС и НАТО на самом деле являются совсем не тем, что навоображали себе стремящиеся туда украинцы.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил киевский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС и НАТО на самом деле являются совсем не тем, что навоображали себе стремящиеся...

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«Соцопросы показывают, что 89% украинцев хотят вступления в НАТО. Но мало кто понимает, что, во-первых, сам процесс вступления – не как в кино, он длительный.

Но самое прикольное будет потом, когда мы вступим в НАТО и ЕС, у нас на Украине будет политическая сила, которая будет и против ЕС, и против НАТО. Это будет целая политическая партия. Вот как в Венгрии, так и у нас будет.

Потому что у нас столько мифов, столько фантазий по поводу НАТО и ЕС, что когда мы вступим, мы будем говорить: «А почему ж это не то, что нам рассказывали?». Так вы ж сами придумали!», – сказал Охрименко.

Он подчеркнул, что особенно способствуют распространению мифов о Западе украинские политики.

«У нас даже когда говорят политики – они говорят о том, чего вообще нет – ни в НАТО, ни в ЕС, и рассказывают, что у нас это будет. Вы насмехаетесь, что ли? Мы нафантазировали какое-то несуществующее НАТО и какой-то несуществующий ЕС, и туда вступаем. Смешнее не придумаешь», – добавил экономист.

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