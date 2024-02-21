«Этого добился майдан» – киевский политолог о польской блокаде Украины

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 18:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 656
 
Денацификация, Дзен, ЕС, Зерно, Идиотизм, Конфликт, Кризис, Майдан, Общество, Политика, Польша, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина


Блокировка украинских товаров на польской границе – следствие того самого соглашения об ассоциации с ЕС, из-за приостановки подписания которого в 2014 году майдан снёс Януковича.

Об этом  на канале «Вышка» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Блокировка украинских товаров на польской границе – следствие того самого соглашения об ассоциации с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«На самом деле, мы пожинаем плоды того соглашения об ассоциации, которое было подписано сразу после Майдана, и которое ставили в вину Януковичу, что он якобы не хотел его подписывать. Я постоянно говорю, что Янукович не отказался подписать, только перенёс подписание.

Оно действительно было подготовлено таким образом, что Украина попросту отказалась от целого ряда экономических преференций. Теперь нас пытаются поставить именно в определённые рамки – квоты, которые мы выбираем первые несколько недель января, а всё остальное вступает в конкуренцию, в противоречие с производителями зерна, мяса и так далее в ЕС», – сказал Бондаренко.

Теперь, когда этим воспользовались поляки, украинская пропаганда только нагнетает конфликт.

«Второй момент, поляки действительно видят в нас конкурентов. Третий – это то, что в Польше действительно есть политические силы, которые пытаются спекулировать на этом, например, «Конфедерация». Она спекулирует, набирает баллы, пытается найти своих сторонников за счёт того, что – видите, деньги, которые должны получать мы, получают украинцы.

Третье, возможно, и нашим властям нужно говорить с народом откровенно и честно, а не придумывать какие-то версии. Потому что, когда начали через тот же «телемарафон» запускать информацию о том, что вы посмотрите, мы только 4-5 миллионов тонн переправляем, а русские 12 миллионов. Да нету этого зерна из России, которое шло бы через Польшу. Это миф, который был рождён в больных головах этих пропагандистов-мифотворцев», – объяснил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть