«Этого добился майдан» – киевский политолог о польской блокаде Украины

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Блокировка украинских товаров на польской границе – следствие того самого соглашения об ассоциации с ЕС, из-за приостановки подписания которого в 2014 году майдан снёс Януковича.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, мы пожинаем плоды того соглашения об ассоциации, которое было подписано сразу после Майдана, и которое ставили в вину Януковичу, что он якобы не хотел его подписывать. Я постоянно говорю, что Янукович не отказался подписать, только перенёс подписание. Оно действительно было подготовлено таким образом, что Украина попросту отказалась от целого ряда экономических преференций. Теперь нас пытаются поставить именно в определённые рамки – квоты, которые мы выбираем первые несколько недель января, а всё остальное вступает в конкуренцию, в противоречие с производителями зерна, мяса и так далее в ЕС», – сказал Бондаренко.

Теперь, когда этим воспользовались поляки, украинская пропаганда только нагнетает конфликт.

«Второй момент, поляки действительно видят в нас конкурентов. Третий – это то, что в Польше действительно есть политические силы, которые пытаются спекулировать на этом, например, «Конфедерация». Она спекулирует, набирает баллы, пытается найти своих сторонников за счёт того, что – видите, деньги, которые должны получать мы, получают украинцы. Третье, возможно, и нашим властям нужно говорить с народом откровенно и честно, а не придумывать какие-то версии. Потому что, когда начали через тот же «телемарафон» запускать информацию о том, что вы посмотрите, мы только 4-5 миллионов тонн переправляем, а русские 12 миллионов. Да нету этого зерна из России, которое шло бы через Польшу. Это миф, который был рождён в больных головах этих пропагандистов-мифотворцев», – объяснил политолог.