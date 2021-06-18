Ещё один тест для Лукашенко: В Минске предлагают провести конференцию по деоккупации Украины

18.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Представители России, Белоруссии, а также эмиграции из Украины должны провести в Минске конференцию, чтобы обсудить, как провести освобождение Киева от нацистского прозападного режима, захватившего власть в ходе переворота 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня предложение снизу, как гражданина Украины. Почему бы, например, в Минске не собраться представителям украинского народа, я являюсь таким представителем, а также русского и белорусского народа, и обсудить нашу дальнейшую судьбу с точки зрения стратегии? Как мы будем жить вместе, братья славяне и православные, в мире. Нужно объединяться и помочь друг другу, где-то советом, а где-то участием. Нужно подумать, что же сделать с оккупированной Украиной. Её нужно освобождать, поэтому я считаю, что такое объединение принесёт только пользу», – сказал Олейник.

Донецкий социолог Евгений Копатько добавил, что необходимо дать Украине конкретный ответ за пять жестоко убитых бойцов «Призрака».

«Когда в Донбассе перестанут гибнуть люди и ответят те, кто убил тех пятерых пацанов, граждан Российской Федерации, когда прилетит достойная ответочка? Я считаю, что с этих вещей нужно пошагово начинать. Давайте будем держать эту тему, потому что, я считаю, что успокаиваться рано, нам нужны конкретные шаги», – подчеркнул Копатько.

Бывший сотрудник украинского МИДа Андрей Мишин недавно сообщал, что еще недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко дважды отказал экс-премьеру Украины Николаю Азарову в праве провести пресс-конференцию в Минске, не желая ссориться с официальным Киевом. Для Азарова пресс-конференция в Белоруссии была важна, поскольку туда, в отличие от Москвы, были готовы приехать съемочные группы украинских телеканалов

Белоруссия даже после помощи России в подавлении Беломайдана отказывается на официальном уровне признавать воссоединение Крыма с РФ.