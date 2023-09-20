Если Байден останется, Россия проиграет в 2025 году – Карасёв получил новые темники
Американскому президенту-республиканцу не удастся быстро остановить боевые действия на Украине, но перемены безусловно будут.
Об этом в интервью израильскому «Итон ТВ» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американские обязательства – есть американские обязательства. Поэтому не так просто будет победившему республиканскому кандидату сразу развернуть это все на 180 градусов. Но, тем не менее, смена тональности, атмосферы, дипломатических нюансов и акцентов, безусловно, произойдет – и не в пользу Украины.
Вот почему Зеленскому уже сейчас нужны какие-то обязательства от Байдена и нынешней администрации. Вот почему офис Зеленского заинтересован в победе Байдена и демократов. Конечно же, если республиканцы придут в Белый дом, к этому с точки зрения украинского военно-политического руководства желательно иметь более впечатляющий военный успех – для того, чтобы зафиксироваться на тех или иных переговорных позициях», – рассуждал Карасев.
Если же к власти придет президент-демократ, то США ожидают сокрушительного поражения России в 2025 году, утверждает украинский эксперт.
«Многие военные аналитики на Западе дают прогноз, что в 2025 году Украина уже точно сможет выиграть у России, потому что Россия к этому времени ослабнет, а Украина за 2024 год подготовится к более мощному контрнаступлению. Так вот, если придут демократы, можно гипотетически рассматривать такой сценарий, если республиканцы – этот сценарий нереалистичен», – сказал Карасев.
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