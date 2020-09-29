«Евроинтеграция» обернулась социально-экономическим крахом Украины

29.09.2020, Киев, Максим Карпенко

За шесть лет «евроинтеграции» Украина угробила свою экономику и промышленное производство, а тарифы выросли в разы.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по словам Кузьмина, доставшаяся в наследие от Советского Союза инфраструктура уничтожена на 90%.

«Президент Зеленский в угоду политическим интересам сдал экономику Украины. По сути, он ее уничтожил. У нас нет своей национальной экономики. Чем выгоден Украине внешнеполитический вектор – стремление в НАТО и Евросоюз? У нас какие выгоды? Какие выгоды военные от этого? Ну мы же не в НАТО. Россия испугалась сильно нашего движения в НАТО? Тоже нет. Может быть, нам Донбасс отдали или Крым? Тоже нет. Но какая выгода тогда, можете объяснить?

Военных выгод нет, какие выгоды политические? Мы рассорились со всеми странами-соседями. Нет ни одной страны, с которой Украина не поссорилась бы. Ну а теперь что касается экономики – за это время Украина потеряла несколько миллионов. По самым скромным подсчетам мы потеряли шесть миллионов населения. Рождаемость в сравнении со смертностью меньше в два раза.

40% украинских земель находятся в состоянии загрязненности и в плачевном экологическом состоянии. 90% всех энергопредприятий в состоянии износа, 90% железнодорожного состава в состоянии износа, большинство предприятий крупных, промышленных находятся в состоянии износа. Но это же так, мы же это знаем.

Квартплата выросла в десять раз, отопление в 12, газ в 11. Доллар подрос уже на 350%. Это все продолжается. Наша авиационная промышленность не получила за это время ни одного заказа. Наше судостроение за это время не спустило ни одного корабля. Это правда. Добыча угля упала в два раза – вот результаты нашей евроинтеграции», – заявил Кузьмин.