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Министры обороны Черногории и Албании призвали НАТО направить в их страны экспертов по «противодействию российской дезинформации». Почему «стратегическими коммуникацями» должны заниматься военные специалисты, в Подгорице и Тиране не объяснили.

Судя по всему, основной упор в НАТО сделают на Черногории, где лишь чуть более половины граждан поддерживают сохранение членства страны в Североатлантическом альянсе, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Как сообщило 4 ноября издание POLITICO Europe, к НАТО обратились министр обороны Черногории Драган Крапович и министр обороны Албании Эрмал Нуфи. Они просят Альянс направить в их страны экспертов для помощи в борьбе с «российскими дестабилизирующими кампаниями в соцсетях».

«Россия постоянно проводит информационные кампании, направленные на выявление уязвимых мест черногорского и других обществ Западных Балкан», – заявил глава Минобороны Черногории Драган Крапович.

Он признал, что Черногории не хватает оборудования, кадров и опыта в стратегических коммуникациях. Министр ожидает, что давление усилится перед парламентскими выборами летом 2027 года.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Албании Эрмал Нуфи заявил, что Альянс должен «более активно выявлять способы противодействия злонамеренным субъектам в интернете, устанавливать протоколы внутри стран НАТО и иметь группы реагирования для оказания помощи любой нуждающейся стране».

Министр обороны Албании утверждает, что за последний год в стране стало больше кампаний в соцсетях, «разжигающих ненависть и гнев». По его словам, за ними стоят «организации, косвенно связанные с Россией».

Последнее заявление выглядит особенно смешно, поскольку массовые протесты в Албании, о которых сообщал «Политнавигатор», направлены против элитного курорта на албанском острове Сазан, который строит фирма, связанная с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

НАТО впервые согласовало создание групп быстрого реагирования на «гибридные угрозы» в 2018 году. По словам бывшего помощника генсека НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, такая группа обычно состоит примерно из десятка экспертов, которых выделяют страны-члены. Альянс уже направлял такие команды в Черногорию в 2019 году и в Албанию в 2022-м.

Согласно опросу НАТО, с которым ознакомилось POLITICO, 95% албанцев поддерживают сохранение членства их страны в альянсе. Среди черногорцев так ответили 52% – это самый низкий показатель среди всех стран НАТО.

Судя по всему, именно Черногория станет основным местом работы экспертов НАТО, тем более, что после введения виз для россиян и белорусов экономическое положение черногорцев ухудшится.