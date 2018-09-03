Европа в Украину не верит, а потому не вкладывает в нее денег – эксперты

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Европа не верит в Украину и ее будущее – отсюда такой низкий объем инвестиций из стран ЕС и наоборот, Российская Федерация продолжает вливать средства в украинскую экономику, не смотря на заявления киевских политиков о войне и агрессии. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, о правильности его слов свидетельствует ежегодный рост товарооборота с Российской Федерацией.

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«Экономическая связь с Россией никуда не делась и по итогу мы увидели рост товарооборота на 30%. Если мы говорим, что инвестиции – это маркер «верят/не верят» в экономику, то получается, что Европа, куда ведет нас власть, в Украину не верит, не верит в ее перспективы и напротив, как это не странно, война войной, а бизнес по расписанию. Как раз объем инвестиций из России очень четко показывает, что отношения, ставки на Украину там куда больше, чем у европейцев», – заявил Золотарев.

С ним согласился экономический эксперт Олег Устенко, подчеркнувший, что после России крупнейшим инвестором в Украину является Кипр, а равно тот же российский капитал из офшоров: «Одно дело, что вы видите по строке «Российская Федерация», а другое дело, что к этой строке еще надо добавить половину из денег, которые идут из Кипра и Британских Вирджинских островов, которые основные наши инвесторы сейчас».

Ранее Российская Федерация заняла первое место по объему инвестиций в украинскую экономику в первой половине 2018 года. Как показывают данные Государственной службы статистики, цифра инвестиций из РФ достигает 436 миллионов долларов или 34,6% общего объема поступлений.