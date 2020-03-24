Европе проще дружить с Россией против Украины – Мураев

24.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине пора выполнять «Минские соглашения». В противном случае Европа снимет санкции с России и возобновит с ней торговлю.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, у стран Европы больше общего с Россией, чем с Украиной.

«Весь мир давит на Украину, чтобы она выполняла «Минские соглашения». Если Украина в одностороннем порядке выйдет, это будет означать, что все санкции с Российской Федерации будут сняты сразу, а в адрес Украины могут быть применены, это факт. Мы ничего полезного нашим соседям не предлагаем. За время Порошенко у нас был конфликт с поляками, с венграми, с кем только не было.

Что мы можем предложить Европе? А Россия предлагает огромный рынок, у них огромный товарооборот, они являются поставщиками газа и скоро будут обходиться, к нашему сожалению, без нас, когда достроят обводящие газопроводы. Им есть что делить и что зарабатывать вместе. Им проще дружить против нас. И если Украина отдаст этот шанс, так и будет в мгновение ока», – заявил Мураев.