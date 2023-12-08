Евстафьев: Россию пытаются качать по всем фронтам

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Сегодня Российская Федерация в зоне СВО исправляет исторические ошибки прошлого.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Профессор Института медиа ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

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Он считает, что существует принципиальная разница между тем, чего добивались США в конце 1980-х и и сегодня.

«Америке в конце 80-х нужно было упорядочивание распада СССР и Восточной Европы, чтобы их осваивать. Нынешним это необязательно, им нужен просто распад России, чтобы потом все силы бросить на решительную схватку с Китаем. Получится захватить наши ресурсы – хорошо, не получится – переживут. Поэтому они качают нас по всем фронтам. В перестройку это делали по «национальному» и «демократическому» фронтам, сейчас – по всем. «Национал-патриотический»? Пожалуйста. «Радикал-религиозный»? Извольте. Их цель – не привод к власти своего человека, который скажет: «Берите суверенитета, сколько сможете проглотить». Им не распад России де-юре нужен, а развал нашего госуправления де-факто», – сказал Евстафьев в интервью «Комсомольской правде».

Такой поход, считает, такой подход опаснее, поскольку в России думают, что с ней играют в игру конца 1980-х годов.

«Мы считаем, что, раз мы однажды уже обожглись, второй раз не повторим. А они играют в другое. Так что совсем отмороженными их считать нельзя», – говорит аналитик.

По его словам, Россию толкают не к «Беловежью 2.0».

«Они толкают нас к «Минску-3». А через него к новой перестройке. Причем тезисы даже уже понятны: «Власть не смогла одержать победу», «Власть не дает роста молодым», «Мало демократии»… Механизмы перестройки как «цветной революции» и развала государства через нее – универсальны», – считает эксперт.

Он полагает, что этому можно противостоять укреплением госуправления, разумной кадровой политикой, диалогом с обществом.

«Но главное – бесспорной победой в зоне СВО. Власть, которая выполнит все эти задачи, получит от народа огромный кредит доверия, который не перебить никакими раскачиваниями», – прогнозирует профессор.

Он считает, что сегодня Россия исправляет не только ошибки 1991 года?

«Россия исправляет ошибки в том числе начала 1920-х, когда Донбасс – абсолютно русский регион – по идейным соображениям отдали в состав Украины, к которой он никак не мог относиться. Мы исправляем ошибки 1954 года, когда Хрущев подарил Украине Крым. Когда в руководство Украинской ССР назначались, мягко скажем, националисты. Мы исправляем очень многие ошибки и формируем новый мир. Многие вещи придется писать с чистого листа», – резюмировал Евстафьев.