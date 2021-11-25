Фальшивый Верховный представитель по БиГ перестал видеть угрозу войны

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Навязанный Западом фейковый «Верховный представитель по Боснии и Герцеговине» немец Кристиан Шмидт считает, что лидерам региона удалось заставить сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика отказаться от намерений возродить армию Республики Сербской.

Об этом Шмидт заявил в интервью Guardian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шмидт сказал британскому изданию, что «угроза сербских сепаратистов восстановить свою собственную армию на данный момент уменьшилась», и все благодаря тому, что соседние с БиГ страны «подключились к кризисной ситуации без значительного дипломатического участия США и Европы».

По его словам, региональные лидеры «убедили сепаратиста Милорада Додика» приостановить свои планы по возвращению дейтонских полномочий Республике Сербской, которые ранее были «переданы на государственный уровень», то есть бошнякской элите Сараево, и среди них – формирование армии Республики Сербской.

«Мы видим, что после многих переговоров, в том числе по соседству, он (Додик – ред.) получил сообщение о том, что никто не примет путь, ведущий к растущему потенциалу политического и – надеюсь, нет – военного конфликта…. Поэтому я действительно не вижу опасности войны», – заявил немец.

При этом Шмидт все же заметил, что «сепаратистская риторика Додика и его обещания сломать правовую и налоговую систему в той половине страны, которой управляют сербы, приводят ее к серьезному кризису». И «тактика Додика дошла до того, что он не может свернуть ее, не потеряв лица».

«У меня сложилось впечатление, что мы очень, очень близки к моменту, когда потребуется четкая реакция со стороны международного сообщества», – отметил еврочиновник.

Напомним, что еще в начале месяца Кристиан Шмидт представил СБ ООН доклад, в котором заявил, что существует «весьма реальная» угроза возврата вооруженного конфликта в Боснии.

Боснийские сербы, а также Россия не признают Кристиана Шмидта «Верховным представителем по БиГ», поскольку он был назначен по соглашению ведущих стран Запада без обязательной процедуры согласования кандидатуры в Совете безопасности ООН.