Френдли геноцид, или Позорные договорняки на примере Одессы

02.11.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

А я ведь предупреждала, что намерение одесского мэра восстановить историческую справедливость и вернуть декоммунизированным улицам их прежние и единственно правильные названия, послужит отличным пиар-ходом для партий с полярными (в глазах электората) политическими взглядами.

Напомним, что аккурат под выборы историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета поддержала инициативу мэра вернуть проспекту Небесной Сотни имя маршала Жукова, а улицу Инглези вновь переименовать в 25-й Чапаевской дивизии. Собственно, чтобы понять, что значат не прижившиеся среди горожан новые названия, достаточно проехаться в одесской маршрутке, когда на просьбу «зупыныты на нэбэсной сотни» последует презрение водителя и пассажиров — «рагуль понаехал». А если рагуль еще и в камуфляже окажется, то его обязательно поправят: «Вы ошиблись — ваша остановка на кладбище».

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Так вот на основании решения историко-топонимической комиссии, которую в «Нацкорпусе» справедливо назвали «ватным большинством», мэр Геннадий Труханов подписал распоряжение об организации общественных слушаний, чтобы люди сами решили — возвращать Жукова или нет, а затем уже выносить этот вопрос на голосование.

В хрустальный шар смотреть вовсе необязательно — выбор общественности очевиден и так. Поэтому, действуя на опережение, партия Порошенко «Европейская солидарность» подала на Труханова в суд «за незаконную попытку отменить в городе декоммунизацию», о чем мы уже писали. А так как это не какое-нибудь делишко неважное, по которому некто невиновный уже десять лет подыхает в СИЗО, а ситуация космической важности, суд оперативно назначил заседание по иску ЕСэсовцев на 16 ноября.

Геннадий Труханов.

И в выигрыше оказались все: Труханову даже обещать ничего не надо перед вторым туром голосования — знай себе выходи из зала заседаний с умным видом, рассказывая своему электорату, что Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом, а ЕСэсовцы, уже своему электорату, будут вещать прямо противоположное о кровавом сталинском маршале. Им уже выслуживаться надо, они же, по предварительным результатам выборов, в горсовет и облсовет проходят: «Смотрите, мы еще задницы к уютным депутатским седушкам не приклеили, а как за идеалы идиотизма сражаемся!». Еще и нацики с дымовыми шашками под суд набегут для картинки — классика жанра!

Вот что сказала журналистам одна из авторов иска Жанна Мандриченко: «Допускаю, что это были заигрывания с потенциальным электоратом, которому мэр пытался угодить, чтобы получить необходимые для победы голоса. В том числе возвращая имя Жукова, известного своим бесчеловечным отношением к бойцам, в том числе украинским. Такими заявлениями нарушаются права территориальной громады. Мы точно не хотим возвращения советского прошлого путем переименования в честь лиц, которые воплощали идеологию советских времен».

Кто «мы не хотим» — не особо понятно — «я и мой воображаемый друг»? Но факт остается фактом — небратья же не на кушетке у психиатра находятся, а во власти, поэтому действуют в рамках жанра. Однако – внимание! – момент, на который все почему-то посмотрели сквозь пальцы. Кто, собственно, такая эта упомянутая Жанна Мандриченко, кроме того, что членкиня ЕС? Оказывается — доцент и преподаватель одесской Юридической академии.

А кто у нас является президентом, а в прошлом ректором и основателем Юридической академии? Правильно — Сергей Кивалов. Человек, с именем которого возникает четкая ассоциация — Партия регионов. Соавтор языкового закона «Кивалова — Колесниченко», отмена которого, в том числе, привела к войне на Донбассе. Он же знаменитый «пидрахуй», ретро звезда, глава ЦИК образца 2004 года, и если бы не его рвение в желании выслужиться и накрутить голоса за Януковича, которых и так было немало, то может, страна и не вошла бы в стадию начала конца под названием «Оранжевая революция», за которой уже последовали дно за дном.

Только вот если оперировать понятиями нациков, Кивалов — это такой «ватный Ад», «пророссийское кубло», «кремлевский рыг», цимес всего того, что они ненавидят. Тот же «Нацкорпус» на прошедших выборах, как никого другого, «мочил» именно Кивалова — и «на ножи» его грозили поднять, и с камерой следили за голосованием студентов юракадемии, которые вместо того, чтобы сидеть на карантине, то на одном участке за Кивалова голосовали, то «внезапно» на втором, а потом и на третьем — ну ностальгия у Сергея Васильевича по «триумфу»-2004 — он юрист (все равно что художник), он так видит…

Сергей Кивалов.

А нацики продолжали тошнить — мол, если и его партия пройдет в местные советы, то это уже будет «окончательная победа русского мира»! Однако «окончательной победы» не случилось — киваловская политсила почти подобралась к пятипроцентному проходному барьеру, а сам Кивалов оказался пятым в голосовании за мэра, но…

Собственно, зачем я рассказываю об этом сбитом в политическом смысле летчике? Да чтобы еще раз подчеркнуть, что именно в «пророссийском кубле» Кивалова и трудится активистка «Европейской солидарности», объявившая войну советским героям, горсовету и одесситам. Именно там она несет студентам «хорошее, доброе, вечное», воспитывая юристов-националистов.

И вот все у них так — «вась-вась» на каждом уровне. А компроматы, взаимные иски и прочая «одвична боротьба» — не более чем спектакль для лохов. И Одесса с этим «незначительным» примером, на который почему-то всем плевать, хорошо иллюстрирует ситуацию на Украине в целом. Когда что к Жукову с Чапаевской дивизией у одних, что к Бандере в вышиванке с Томосом наперевес у других, отношение лишь одно — «чтоб вы всрались, где вы взялись».

Иногда даже складывается впечатление, что они жребий тянут или играют в «Дурака» в карты — «О, ты будешь бандеровцем, а ты будешь советского офицера изображать! Тебе церковь украинского патриархата выпала — в ней на предвыборные плакаты фотографироваться будешь, а тебе — московского. Сегодня я на тебя телегу в СБУ напишу, а завтра я. Гы-гы-гы. Наливай».

Прекрасно понимая, что все эти «восстановления исторической справедливости» — всего лишь спекуляции, граждане и ходят на выборы в количестве меньше трети, не хотят в позорном фарсе участвовать. Но если посмотреть на настроения электората вообще, а не по результатам выборов, то получится как всегда, как и тридцать лет назад (особенно если отправить по месту рождения в Стрыи и Гадячи внутренних мигрантов) — потомки ветеранов ВОВ против потомков недобитков УПА. Потомков первых — подавляющее большинство, а вторых меньше, чем мы можем себе представить («едына краина»). Но кого это интересует, если вот эти вот, за которых лохи глотки дерут, друг у друга работают и понарошку друг друга бодают?

А может и черт с ними — с этими названиями? Хоть именем Гитлера пусть проспекты зовут? Помните, как в каком-то из своих давно уже несмешных президентских стендапов Зеленский вякнул о том, что неважно, чье имя носит улица, а важно, чтобы на ней было светло и безопасно. «Тепло и сытно» надо было еще добавить. И закадровый смех пустить. Тем более что новость вроде «Житель переулка Бандеры повесился после получения коммунальной платежки» звучит как-то более аутентично, нежели то же самое, но в переулке Гагарина, правда?

Но только во всем этом глупом пафосе Зеленский взял актерством, а не логикой. Ведь связь очевидна: именно когда улиц стали лишать их привычных названий, они стали опасными, темными, нищими и холодными. И очередное повышение коммунальных тарифов, ударившее по украинским гражданам сразу после выборов, затянет в воронку нищеты даже единицы еще трепыхающихся.

А на деньги, предназначенные для борьбы с коронавирусом, будут патриотические сериалы снимать. Такой себе геноцид френдли, который расцвечивает своей мимикой слетевший с катушек клоун. Порошенко удавку повесил, а Зеленский табуретку выбил.

И никто этот геноцид останавливать не собирается. Скоро и парламентские выборы, но и перед ними, увидите, кандидаты за названия улиц биться будут и памятники сносить-защищать — одни какого-нибудь гипсового Ленина в заброшенной деревне найдут и сожгут эту деревню, другие наоборот начнут Ленина спасать, чтобы определить его в музей «проклятого совка» — ну, как жребий, как карта ляжет. И треть опять поведется — каждый за своего «героя». Поэтому очень жалко людей. Кого за непроходимую глупость, а кого потому, что не переживут зиму. С чувством выполненного гражданского долга.