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Несмотря на взаимные народные симпатии, Сербия как государство не может позволить себе пророссийскую политику.

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил российский политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы, чтобы мы не самооблучались. Потому что у нас по поводу Сербии есть очень много мифов, как национально-культурных, ну то есть русских, так и постсоветских, связанных с разгромом Югославии. Это по поводу пророссийскости Сербии. Как государство, подчеркиваю, давайте разделять государство и общество. Страна, которая не имеет границы с Россией, не может быть пророссийской. Невзирая ни на какие симпатии общества», – сказал Уралов.