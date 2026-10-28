Сербия не может быть пророссийской, она обречена на многовекторность – Уралов

Максим Столяров.  
28.10.2026 17:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1421
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, Украина


Несмотря на взаимные народные симпатии, Сербия как государство не может позволить себе пророссийскую политику.  

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил российский политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на взаимные народные симпатии, Сербия как государство не может позволить себе пророссийскую политику....

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«Хотелось бы, чтобы мы не самооблучались. Потому что у нас по поводу Сербии есть очень много мифов, как национально-культурных, ну то есть русских, так и постсоветских, связанных с разгромом Югославии. Это по поводу пророссийскости Сербии.

Как государство, подчеркиваю, давайте разделять государство и общество. Страна, которая не имеет границы с Россией, не может быть пророссийской. Невзирая ни на какие симпатии общества», – сказал Уралов.

«И не имеет значения, что это за страна: то ли это Приднестровье, то ли это Сербия. Россия – империя континентальная, и в текущих условиях, особенно когда Сербию отрезали от Мирового океана, то есть от Черногории.

А у нас очень часто самооблучение происходило, когда мы настроение в обществе выдавали за политику государства. Сербия – это страна-заложник. Страна, окруженная Евросоюзом и НАТО со всех сторон.

Реальность заключается в том, что любой политик в Сербии обречен на многовекторность», – добавил он.

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