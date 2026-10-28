«Европа не жертва, а соучастница преступлений. Путин сделал выводы» – Варуфакис
Европа попирала международное право годами, а теперь лицемерно обвиняет в этом Россию.
Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если взглянуть на ситуацию с моральной или правовой точки зрения, трагедия состоит в том, что Европа вовсе не жертва Соединенных Штатов. Она — активный соучастник собственного краха. Неужели мы забыли, что европейские центристы годами вместе с Вашингтоном попирали нормы международного права?..
Вспомните, когда Вашингтон — при Джордже Буше-младшем — незаконно вторгся в Ирак, Тони Блэр поддержал его. Франция и Германия, правда, не присоединились, но и особого шума по этому поводу не подняли.
По сути, они способствовали этим действиям — попранию международного права. В конце концов, они сами растоптали международное право, когда бомбили Югославию», – напомнил он.
«А теперь, когда заходит речь о том, что — «как вы вообще смеете предлагать соглашение с Путиным, которое предполагает изменение международных
границ?», возникает вопрос: как можно утверждать, что границы нельзя менять, если вы сами их меняли путем бомбардировок? Ведь именно это вы проделали с Косово, не так ли?
Кто открыл этот ящик Пандоры в самом сердце Европы после Второй мировой войны? Это сделало НАТО. Это сделали европейцы — итальянцы, немцы, которые бомбили Белград, чтобы изменить международные границы», – сказал экс-министр.
По его словам, российский лидер Владимир Путин внимательно наблюдал за всем этим.
«Разве он не должен был сделать свои выводы? Ну, раз они могут так делать, то и я могу. И всё это вызывает лишь ещё больше возмущения.
После того как они сами поучаствовали в разрушении международного права, теперь они видят, что Трамп использует возникший — по их же вине — вакуум, чтобы создать свой собственный «совет мира», фактически заменяя им ООН, чтобы распоряжаться сектором Газа как своей собственной недвижимостью, на территории которой он может творить любой геноцид, какой только пожелает.
И как же они воспротивились этому «совету мира»? Никак. Напротив, они подтолкнули ООН к тому, чтобы та сама признала свой конец — через этот самый «совет мира». Вот как обстоят дела с международным правом и моральными аспектами», – подчеркнул Варуфакис.
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