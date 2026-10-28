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Европа попирала международное право годами, а теперь лицемерно обвиняет в этом Россию.

Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взглянуть на ситуацию с моральной или правовой точки зрения, трагедия состоит в том, что Европа вовсе не жертва Соединенных Штатов. Она — активный соучастник собственного краха. Неужели мы забыли, что европейские центристы годами вместе с Вашингтоном попирали нормы международного права?.. Вспомните, когда Вашингтон — при Джордже Буше-младшем — незаконно вторгся в Ирак, Тони Блэр поддержал его. Франция и Германия, правда, не присоединились, но и особого шума по этому поводу не подняли. По сути, они способствовали этим действиям — попранию международного права. В конце концов, они сами растоптали международное право, когда бомбили Югославию», – напомнил он.

«А теперь, когда заходит речь о том, что — «как вы вообще смеете предлагать соглашение с Путиным, которое предполагает изменение международных

границ?», возникает вопрос: как можно утверждать, что границы нельзя менять, если вы сами их меняли путем бомбардировок? Ведь именно это вы проделали с Косово, не так ли? Кто открыл этот ящик Пандоры в самом сердце Европы после Второй мировой войны? Это сделало НАТО. Это сделали европейцы — итальянцы, немцы, которые бомбили Белград, чтобы изменить международные границы», – сказал экс-министр.

По его словам, российский лидер Владимир Путин внимательно наблюдал за всем этим.