Для европейских элит дальнейшая поддержка Украины будет означать политическое самоубийство.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, это прогрев [звонок президента Финляндии Стубба и премьера Норвегии Стёре Владимиру Путину]. Это маркер того, что позиция Европы будет меняться. Не по доброй воле. Ибо экономические проблемы и ставка на то, что, поддержав Украину, удастся радикально что-то видоизменить в России, добиться её истощения, видимо, эта стратегия оказалась ошибочной.

Раз стратегия ошибочная, значит, надо вносить коррективы, значит, надо что-то менять. Похоже, эти перемены, они грядут.

А финансово – я говорил и говорю о том, что ЕС финансово не вывозит поддержку Украины. Ведь только 20 млрд дали, а оставшееся из 45 обещают к концу года. Ну, «обіцянка цяцянка», как говорят в народе. Не говоря уже про 70 млрд. Это при том, что три крупнейшие экономики Евросоюза, там долгов $14 триллионов долларов, посмотрите, какие там дефициты бюджета», – указал Золотарёв.