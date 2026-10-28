Известный дипломат из США: «Британия стала последним убежищем негодяев»
Британские власти перешли к тактике запугивания собственного населения.
Об этом в беседе с экс-судьей Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил известный американский дипломат, экс-директор по делам КНР в Госдепе, бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущий включил отрывок из выступления британского министра обороны, который призвал соотечественников запастись консервами, водой, зарядными устройствами.
«Я думаю, это пример последнего убежища негодяев. Когда у вас нет серьёзных аргументов в пользу вашей легитимности у власти, вы прибегаете к тактике запугивания. И это именно то, что здесь происходит.
Это также очень согласуется, должен сказать, с британской традицией русофобии, которая очень древняя, примерно, 170 лет. Это изначально имело рациональное обоснование, потому что британская внешняя политика, британская политика в отношении европейского континента заключалась в том, чтобы разделить его и манипулировать им – а не допустить русских в Европу было очень важно, чтобы позволить Великобритании сделать это», – сказал Фриман.
По его словам, сегодня этот аргумент не выдерживает критики.
«Британцы, в частности, были довольно открыты в отношении своего производства систем вооружений и передачи технологий Украине для нанесения ударов вглубь России. Вы можете представить, как бы мы отреагировали, если бы русские, китайцы или кто-то еще сидел в Мексике и запускал ракеты в Иллинойс.
Но это эквивалент того, что происходит сейчас. И поэтому, чтобы оправдать это и расходы на оборону, которые являются важной опорой экономики, своего рода военное кейнсианство, возникают подобные панические разговоры», – говорит дипломат.
При этом он не считает плохой идеей готовность к непредвиденным обстоятельствам.
«И любой, кто живет в месте, уязвимом для ураганов, должен следовать совету британского министра обороны. Но предполагать какое-то российское нападение на Великобританию — это, по крайней мере, довольно странно», – убежден Фриман.
English version :: Читать на английском Известный дипломат из США: «Британия стала последним убежищем негодяев»