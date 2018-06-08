08.06.2018, Москва, Елена Острякова

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“Газпром” не будет торопиться выполнять решение Стокгольмского арбитража

«Газпром» зарезервировал деньги на штраф «Нефтегазу Украины», но не собирается его платить. Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил юрист компании Сергей Кузнец.

«Газпром» сделал определенные резервы в своей системе бухгалтерского учета. Мы обязаны это делать по российскому законодательству. Но это не означает, что мы должны немедленно платить», – сказал Кузнец.

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По его словам, «Газпром» не удовлетворен результатами арбитражного разбирательства в Стокгольме.

«Мы считаем, что оно вынесено с серьезными процессуальными нарушениями. Мы анонсировали подачу апелляционной жалобы в государственный суд Швеции. У нас нет никакой уверенности в том, что если мы заплатим деньги сейчас, мы получим их обратно, если решение будет изменено, как мы надеемся», – пояснил Кузнец.

Он пояснил, что никакого предельного срока выплаты штрафа нет.

«Поэтому «Нафтогаз» и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» провести выплаты как можно скорее. Мы считаем, что торопиться не стоит, нужно разобраться, кто кому должен. Мы считаем, что у нас есть шансы на пересмотр арбитражного решения», – сказал Кузнец