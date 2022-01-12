Генерал СБУ анонсирует неизбежное поражение Украины по итогу российско-американских переговоров

Новости Украины

Украина в любом случае будет проигравшей стороной в переговорах между Россией и США.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, пойдет ядерное оружие в Белоруссию. Но, конечно, будут признаны ДНР и ЛНР, и пограничники с той виртуальной 400-километровой границы между Россией и Украиной перейдут на линию разграничения, которая есть между оккупированными территориями и теми, которые контролируются. Но после этого дамоклов меч будет висеть над чем? Над другими территориями, общинами Донецкой и Луганской областей в первую очередь», – сказал Вовк.

«А во-вторых, над Харьковом, Днепром, Запорожьем, Николаевом, Херсоном и Одессой. Мы это должны понимать, потому что этот план «Новороссия», он в ящике, но не очень глубоком, он будет доставаться и русские об этом говорят. Может, не прямо, но если читать между строк, если анализировать, то они намекают на это», – добавил экс-глава следственного управления СБУ.

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«Если американцы откажут России, казалось бы, хорошо. Но нет, откажут – уважаемые друзья, забудьте уже о реинтеграции Донбасса и можете министерство ликвидировать. Я не знаю, какие сегодня оно имеет рычаги влияния, но нет там сегодня какой-то агрессивной политики. Мы зашли в тот глухой угол, из которого уже сами не выберемся. Мы стучимся и даже не видим, как пойти назад. Поэтому такая ситуация. Вот, почему мы переживаем за эти переговоры», – отметил генерал.

«Но в любом случае мой вывод как юриста, что любой результат переговоров между Соединенными Штатами Америки – я не думаю, что решающую роль сыграет формат ОБСЕ – Россия и так далее, хотя конечно, это важная институция, с которой нужно говорить… Если не будет договоренности, даже если она будет где-то прикрыта, между Россией и Штатами, то мы проигрываем в любом случае. Если будет договоренность – значит, нас где-то скрыто США сдали», – заявил Вовк.