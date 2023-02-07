Генерал СБУ об Артемовске: «Потери несопоставимы с задачами. Войска выйдут»

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Украинские войска оставят Артемовск (Бахмут), который сейчас штурмуют российские подразделения.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший зампредседателя СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я согласен, потому что стоит задача какая? В первую очередь – истощение противника в оборонных боях. В принципе то, что мы добивались в Соледаре, в Бахмуте – оно произошло. К сожалению, город уничтожается и, наверное, чтобы как-то частично его спасти, возможно, не продолжать эти бои в городской черте, а отойти и спасти наших бойцов, чтобы мы могли занять более выгодные позиции», – сказал генерал.

По его словам, нужно учитывать рельеф местности.

«Даже если мы отойдем, мы тогда окажемся не очень в выгодной ситуации, хотя вроде бы фронт мы выровняем, но, к сожалению, можем потерять некоторые высоты. Не знаю, я думаю, что в нашем Генеральном штабе уже давно все это обговаривают и в ближайшее время все-таки будет принято решение об отходе из города, потому что те потери, которые мы там несем, они несоизмеримы с теми задачами, которые мы ставили», – заявил Ягун.