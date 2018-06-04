04.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Генерал украинской разведки не нашел российского следа в деле Бабченко

Российские спецслужбы не стали бы так непрофессионально организовывать убийство журналиста Аркадия Бабченко, якобы предотвращенное СБУ.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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«Меня очень удивляет, что уже после этого начали тиражировать этот список. Даже если спецслужбы России, мы эту версию принимаем, уже готовят, они никогда не опубликуют списки даже в рамках своих подразделений. Даже сотрудник, рядом работающий в кабинете, не знает, что там делает другой. А тут какому-то нашему Герману, у которого нет отношения к кадровому аппарату, который постоянно в поле зрения СБУ, даются целые списки, задания ставятся. Мало того, это задания подыскать схроны, закупить оружие, взрывчатку. Я вам скажу – таких многостаночников не бывает. При всей критике спецслужб России, они не настолько дураки, чтоб так организовывать», – сказал Маломуж.