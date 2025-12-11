Генсек НАТО в Берлине: «Вооружаемся, чтобы предотвратить трагедию дедов и прадедов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Война уже у дверей, и натовские страны должны взять пример с Германии, которая активными темпами наращивает оборонное производство и укрепляет вооружённые силы..

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим значительный прогресс. Посмотрите на производство боеприпасов. За два года производство артиллерийских снарядов в Европе выросло в шесть раз по сравнению с тем, что было два года назад. В этом году я посетил новый завод в Германии, который планирует производить 350 тысяч артиллерийских снарядов в год! Германия в корне меняет свой подход к обороне и промышленности, чтобы увеличить объемы оборонного производства. И инвестиции, которые Германия делает в свои вооруженные силы, просто колоссальны! К 2029 году планируется выделить на оборону 152 миллиарда евро, что составляет 3,5% от ВВП. Германия — ведущая держава в Европе и движущая сила НАТО», – похвалил немцев Рютте.

Он подчеркнул, что лидерство Германии должно стать «примером для всех союзников».