Генсек НАТО в Берлине: «Вооружаемся, чтобы предотвратить трагедию дедов и прадедов»

Максим Столяров.  
11.12.2025 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 508
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Война уже у дверей, и натовские страны должны взять пример с Германии, которая активными темпами наращивает оборонное производство и укрепляет вооружённые силы..

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим значительный прогресс. Посмотрите на производство боеприпасов. За два года производство артиллерийских снарядов в Европе выросло в шесть раз по сравнению с тем, что было два года назад. В этом году я посетил новый завод в Германии, который планирует производить 350 тысяч артиллерийских снарядов в год!

Германия в корне меняет свой подход к обороне и промышленности, чтобы увеличить объемы оборонного производства. И инвестиции, которые Германия делает в свои вооруженные силы, просто колоссальны!

К 2029 году планируется выделить на оборону 152  миллиарда евро, что составляет 3,5% от ВВП. Германия — ведущая держава в Европе и движущая сила НАТО», – похвалил немцев Рютте.

Он подчеркнул, что лидерство Германии должно стать «примером для всех союзников».

«Мы должны быть готовы, потому что в конце первого десятилетия XXI века конфликты уже не ведутся на расстоянии вытянутой руки. Конфликт у наших дверей! Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к тому, что нам придется столкнуться с тем же ужасом войны, который пережили наши деды и прадеды (Вся Западная Европа воевала вместе с Гитлером против СССР – ред.).

Только представьте, конфликт, который затронет каждый дом, каждое рабочее место. Разрушение, массовая мобилизация, миллионы беженцев, повсеместные страдания и огромные потери. Это ужасная мысль, но если мы выполним свои обязательства, то сможем предотвратить эту трагедию», –  вещал генсек.

