Генсек НАТО в Берлине: «Вооружаемся, чтобы предотвратить трагедию дедов и прадедов»
Война уже у дверей, и натовские страны должны взять пример с Германии, которая активными темпами наращивает оборонное производство и укрепляет вооружённые силы..
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы видим значительный прогресс. Посмотрите на производство боеприпасов. За два года производство артиллерийских снарядов в Европе выросло в шесть раз по сравнению с тем, что было два года назад. В этом году я посетил новый завод в Германии, который планирует производить 350 тысяч артиллерийских снарядов в год!
Германия в корне меняет свой подход к обороне и промышленности, чтобы увеличить объемы оборонного производства. И инвестиции, которые Германия делает в свои вооруженные силы, просто колоссальны!
К 2029 году планируется выделить на оборону 152 миллиарда евро, что составляет 3,5% от ВВП. Германия — ведущая держава в Европе и движущая сила НАТО», – похвалил немцев Рютте.
Он подчеркнул, что лидерство Германии должно стать «примером для всех союзников».
«Мы должны быть готовы, потому что в конце первого десятилетия XXI века конфликты уже не ведутся на расстоянии вытянутой руки. Конфликт у наших дверей! Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к тому, что нам придется столкнуться с тем же ужасом войны, который пережили наши деды и прадеды (Вся Западная Европа воевала вместе с Гитлером против СССР – ред.).
Только представьте, конфликт, который затронет каждый дом, каждое рабочее место. Разрушение, массовая мобилизация, миллионы беженцев, повсеместные страдания и огромные потери. Это ужасная мысль, но если мы выполним свои обязательства, то сможем предотвратить эту трагедию», – вещал генсек.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: