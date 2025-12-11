В Белоруссии прекращена продажа елочных украшений с изображениями нацистских пособников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Минске по решению прокуратуры уже почти месяц закрыт магазин новогодних игрушек, где продавались шары с портретом Ларисы Гениюш, сотрудничавшей с нацистами. Помещение магазина опечатано.

В середине ноября белорусские СМИ сообщили, что в центре столицы предлагались ёлочные украшения с изображениями известных национальных писателей, среди которых оказалась и Лариса Гениюш, активная пособница нацистов в период Великой Отечественной войны. Эта идеологически провокационная акция, особенно в год 80-летия Победы над фашистской Германией, вызвала недоумение у общественности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Лариса Гениюш известна как сторонница нацистского режима на оккупированной территории Белоруссии. Вот как описывает её деятельность журналист телеканала БТ Ксения Лебедева:

«27 июня 1941 года белорусские беглые написали обращение «белорусов протектората Чехии и Моравии» к Адольфу Гитлеру, под которым стояла подпись и Гениюш. Данный документ был схож с тем, что в 1918 году создали «отцы-основатели» БНР, обращаясь к кайзеру Вильгельму II. Текст начинался словами: «Видя, что Великий Вождь Немецкого Народа Адольф Гитлер повел свою непобедимую немецкую армию на восток Европы ради борьбы и полного уничтожения большевизма, большевиков-коммунистов и евреев, которые уже более 20 лет угнетают и уничтожают наш белорусский народ…».

Собственно, Гениюш была певцом нацистского режима на территории оккупированной немцами Беларуси».

Попытки героизации этой фигуры предпринимаются довольно часто в последние годы. В 2023 году в продаже появились книжные закладки с её изображением, которые распространялись через сеть магазинов «Озон».

В том же году в Институте философии Национальной академии наук Белоруссии планировалось проведение круглого стола, приуроченного ко Всемирному женскому дню, «Женщины в интеллектуальной истории Белоруссии конца ХІХ – начала ХХ вв.», где её имя включалось в список значимых деятелей наряду с именем другой сторонницы Гитлера – Натальи Арсеньевой.

«Составить соответствующий список деятельниц того времени не только не представляет никакой трудности, но, напротив, – любой нарратив об эпохе и её культуре будет принципиально неполным, если вообще возможен, без имён Элизы Ожешко, Магдалены Радзивилл, Полуты Бадуновой, Тётки, Натальи Арсеньевой и Ларисы Гениюш», – говорилось в сопроводительной записке.

Активность наблюдается и в культурной среде. 21 августа 2020 года на официальном YouTube-канале «Беларусьфильм» был размещен фильм «Птицы без гнёзд», снятый по автобиографии Гениюш. К 2024 году картина оставалась доступной для просмотра. Кроме того, фильм демонстрировался в кинотеатрах Могилёва в 2023 году и транслировался по телеканалу «БелРос» в 2022 году. В 2021 году Белорусский государственный театр юного зрителя планировал постановку спектакля по её книге «Исповедь».

Таким образом, попытки обелить имя нацистской пособницы в Белоруссии продолжаются регулярно. Часть из них пресекается правоохранительными органами, другие – успевают реализоваться.

Магазин «Калядная крама» в Минске, где в собственной мануфактуре производились шары с изображением Л.Гениюш, остаётся опечатанным уже 28 дней. По указанию прокуратуры проводится доследственная проверка для принятия решения в соответствии со статьёй 174 Уголовно-процессуального кодекса РБ. Если виновные лица, нарушившие закон «О недопущении реабилитации нацизма», будут установлены и наказаны по всей строгости антиэкстремистского законодательства, это станет серьезным предупреждением для тех, кто планирует подобные идеологические провокации.