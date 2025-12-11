«Настроены оптимистично» – глава МИД ФРГ о краже замороженных активов РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конфискация замороженных российских активов это одно из усилий Запада, чтобы сделать для русских невыносимым продолжение войны.

Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил на совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эта война закончится только тогда, когда Путин почувствует, что последствия её продолжения стали слишком болезненными. Чтобы этого добиться, европейским союзникам нужно усилить давление на Россию. Мы должны дать России понять, что издержки, особенно долгосрочные издержки продолжения войны, будут только расти. Использование замороженных суверенных активов России на Украине, как предложил канцлер Германии Мерц, является необходимым шагом в этом направлении», – вещал Вадефуль.

Марк Рютте охотно поддержал немца.

«Давайте посмотрим, дойдет ли он до того, что решит, что это невыносимо для него и его народа, и захочет заключить сделку. Но это, конечно, большое испытание впереди», – паясничал Рютте.

Вадефуль добавил «два момента».