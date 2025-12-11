«Настроены оптимистично» – глава МИД ФРГ о краже замороженных активов РФ

Конфискация замороженных российских активов это одно из усилий Запада, чтобы сделать для русских невыносимым продолжение войны.

Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил на совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта война закончится только тогда, когда Путин почувствует, что последствия её продолжения стали слишком болезненными. Чтобы этого добиться, европейским союзникам нужно усилить давление на Россию.

Мы должны дать России понять, что издержки, особенно долгосрочные издержки продолжения войны, будут только расти. Использование замороженных суверенных активов России на Украине, как предложил канцлер Германии Мерц, является необходимым шагом в этом направлении», – вещал Вадефуль.

Марк Рютте охотно поддержал немца.

«Давайте посмотрим, дойдет ли он до того, что решит, что это невыносимо для него и его народа, и захочет заключить сделку. Но это, конечно, большое испытание впереди», – паясничал Рютте.

Вадефуль добавил «два момента».

«Во-первых, мы сможем заставить Путина пойти на это только в том случае, если будет абсолютно ясно, что мы сможем на следующей неделе в Европейском Совете использовать российские суверенные активы.

Именно над этим работает правительство Германии! И мы немного оптимистично настроены, что сможем его реализовать. Это наша цель. И Путин должен знать, готов он к соглашению или нет, мы будем поддерживать Украину», – распинался немецкий министр.

