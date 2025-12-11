«Киеву предстоит непростая дискуссия о территориях» – генсек НАТО собрался «проверить Путина»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Инициативы Дональда Трампа – это шанс «проверить», насколько Москва готова вести переговоры, в то время, как Киев будут продолжать пичкать американским оружием за европейские деньги.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп хочет прекратить кровопролитие сейчас, и он единственный, кто может посадить Путина за стол переговоров. Так что давайте проверим его! Посмотрим, действительно ли он хочет мира или предпочитает, чтобы бойня продолжалась. Очень важно, чтобы мы все продолжали оказывать давление на Россию и поддерживали усилия по прекращению этой войны! Поддержка НАТО означает, что Украина может защитить себя сегодня, быть в сильной позиции для достижения справедливого и прочного мира, и быть в состоянии сдерживать любую российскую агрессию в будущем. На Украину поступает критически важное военное оборудование на миллиарды долларов, поставляемое из США и оплачиваемое союзниками и партнерами. Потому что мы должны укрепить Украину, чтобы она могла остановить Путина», – вещал Рютте.