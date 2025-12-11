Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После контактов с Европой и Киевом США сократили свой «мирный план», убрав оттуда ключевые для России пункты.

Об этом на «круглом столе» на тему «Украинский кризис. Дипломатия и перспективы урегулирования» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После того, как США распространили свой документ из 28 пунктов, он утек в прессу. Там были достаточно важные формулировки относительно прав человека, равно как и относительно денацификации Украины. Там было написано, что необходимо защищать и языки меньшинств, и религиозные свободы, и вся нацистская идеология и деятельность должны быть запрещены. После контактов с европейцами количество пунктов сократилось. Тот пункт, который требовал запретить всю нацистскую идеологию и деятельность, исчез. Очевидно, что исчез по требованию европейцев и режима Зеленского», – сказал Лавров.