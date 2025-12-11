«Знаем ваши порядки»: у Запада не получится навязать России своё видение мирного плана – Лавров
После контактов с Европой и Киевом США сократили свой «мирный план», убрав оттуда ключевые для России пункты.
Об этом на «круглом столе» на тему «Украинский кризис. Дипломатия и перспективы урегулирования» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«После того, как США распространили свой документ из 28 пунктов, он утек в прессу. Там были достаточно важные формулировки относительно прав человека, равно как и относительно денацификации Украины. Там было написано, что необходимо защищать и языки меньшинств, и религиозные свободы, и вся нацистская идеология и деятельность должны быть запрещены.
После контактов с европейцами количество пунктов сократилось. Тот пункт, который требовал запретить всю нацистскую идеологию и деятельность, исчез. Очевидно, что исчез по требованию европейцев и режима Зеленского», – сказал Лавров.
«Что касается прав национальных меньшинств и религиозных свобод, то в тексте почему-то появилась фраза, что Украина должна принять правила Евросоюза.
Мне кажется, что вопрос должен ставиться по-другому. Украина должна выполнять Устав ООН и многочисленные международные конвенции, универсальные конвенции по правам человека, правам национальных меньшинств и по религиозным свободам. Сводить ее обязательства только к тому, чтобы она поступала по «правилам» Евросоюза, я считаю неприемлемо.
Права национальных меньшинств не ограничиваются ЕС. Не надо другим навязывать свои порядки. Тем более мы знаем о каких меньшинствах (совсем не о национальных) прежде всего пекутся в современной Европе. Мы знаем, как трактуются религиозные свободы.
Продолжаем опираться на понимания, достигнутые с американцами в Анкоридже. Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, которые касались коллективных гарантий безопасности», – добавил министр.
