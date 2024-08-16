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Киевский DJ Товарищ Зайчик выпустил новый трек с целью привлечь внимание к новому витку репрессий на Украине, которых никто не заметил под треск военной повестки.

В частности, накануне украинского вторжения в Курскую область был арестован историк, которому СБУ предъявила обвинение – в ходе научной деятельности «продвигались российские пропагандистские нарративы». Одновременно, под арест отправился журналист Жан Новосельцев, который по версии охранки с целью срыва мобилизации в ряды ВСУ «развернул сеть незарегистрированных пропагандистских ресурсов с миллионной аудиторией».

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Репрессии против неугодных одобрительно освещают финансируемые западными грантами ведущие украинские СМИ – те самые, что во времена Виктора Януковича играли роль «борцов за свободу слова».

Теперь коллективы «Украинской правды», «Медиадетектора», «Нового времени», «Фокуса», «Левого берега» и прочих переквалифицировались в стукачей и палачей.

На видео используются образы трех ведьм украинской журналистики – Юлии Мостовой (Зеркало Недели), Алены Притулы (Укрправда) и Сони Кошкиной (Левый Берег). Женщин, стоявших у руля превращения некогда свободной прессы в репрессивной инструмент в руках спецслужб.