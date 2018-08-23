23.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Денис Григорюк
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Донбасс, Общество, Украина

Горняки Донбасса промаршировали по столице ДНР



Сегодня в центре Донецка по случаю предстоящего Дня Шахтёра прошло праздничное шествие горняков Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что по официальным данным, в мероприятии приняли участие около 4000 человек.

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Во главе шествия прошли заслуженные деятели углепрома. За ними последовали представители законодательной и исполнительной властей Республики: председатель НС ДНР Денис Пушилин, зампредседателя Совета Министров Александр Тимофеев.

Колонну продолжили представители угольных предприятий Донецка, Макеевки, Шахтёрска, Кировского, Тореза, Снежного, среди которых были такие гиганты, как «Макеевуголь», «Торезантрацит», шахты им. Засядько и «Комсомолец Донбасса».

На параде также присутствовали энергетики, представители госкомитета горного и технического надзора, федерации профсоюза и другие. Участники несли в руках флаги ДНР, транспаранты с надписями «Слава шахтёрскому труду» и «Слава шахтёрам».

В пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР сообщили, что на мероприятие приехали около 50 горняков с временно подконтрольной Киеву территории Донецкой области
«В Донецк на торжественное празднование Дня шахтёра приехали горняки и ветераны угольной промышленности со всего Донбасса, более 50 горняков – с временно подконтрольной Киеву территории Донецкой области», – отметили в министерстве.

По данным ведомства, гости будут представлять объединения «Дзержинскуголь», «Селидовуголь», «Красноармейскуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь».

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