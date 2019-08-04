Гройсман подложил Зеленскому финансовую мину

04.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Премьер-министр Владимир Гройсман ради того, чтобы отсрочить проблему выплаты огромных долгов Украины, напечатал чрезмерное количество облигаций, что приведёт Украину к финансовой катастрофе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Владимир Лановой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у нас большой внешний долг. В этом году мы платим 150 миллиардов из бюджета только на оплату процентов. Правительство Гройсмана, и сейчас продолжается та же линия, за полгода выпустило столько облигаций, что вычерпал годовой лимит.

Чтобы покрыть дефицит бюджета, надо было выпустить облигации. Так он за полгода уже всё вычерпал. Значит, во второй половине года необходимо увеличить выпуск облигаций вдвое, чтобы выйти на то, чтобы покрыть платежи с бюджета», – сказал эксперт.

Напомним, накануне политолог Вадим Карасёв заявлял, что именно ради выплаты баснословных долгов Владимир Зеленский пойдёт на открытие свободного рынка земли, что означает распродажу украинских черноземов транснациональным компаниям.