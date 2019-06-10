Гройсман призвал не бояться экологической катастрофы в Винницкой области

10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Угрозы из-за загрязнения реки Рось в Винницкой области химическими веществами нет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

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“Ситуация на реке Рось. Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации, угрозы нет. Но нужно соблюдать инструкции специальных служб. Через час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию”, – написал глава правительства.

В связи с выбросом химикатов в реку Рось прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь Киевской области и Умань Черкасской области.

По словам Гройсмана, городские водоканалы вновь могут работать в штатном режиме. “Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет”, – подчеркнул он.

По состоянию на 10 июня водоснабжение Умани осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В Белой Церкви создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза из бюветов.