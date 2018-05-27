27.05.2018, Варшава, Михаил Рябов

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Грядет очередное обострение польско-украинской дружбы

Вице-спикер польского Сейма резко раскритиковал засилье мигрантов с Украины в медицинских заведениях страны. Об этом сообщает вынужденный выехать после преследования СБУ в Польшу украинский политолог Олег Хавич.

«Только что вице-спикер Сейма Польши Станислав Тышка (Kukiz’15) заявил прямом эфире, что вследствие массового трудоустройства неквалифицированных украинских медсестер в Польше страдают польские пациенты.

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Но врачи, по словам политика, об этом молчат, потому что боятся потерять даже такой украинский медперсонал, ибо польский массово выехал на Запад.

Для понимания: Kukiz’15 – это польский вариант “ляшковцев”, популистов на побегушках у режима. То есть “что у Качиньского на уме – то у Кукиза на языке”, так что очередное обострение польско-украинской дружбы явно не за горами», – отмечает Хавич.