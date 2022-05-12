Игра в санкции-антисанкции пока идет по приемлемому для России сценарию

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Снижение физических объемов поставок из России недружественным странам углеводородов перекрывается ростом цен, вследствие чего экспортная выручка превышает ожидаемую.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет экономист Александр Дудчак.

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Попытки европейцев проявить даже не хитрость, а наглость – национализировать компании, принадлежащие «Газпрому», и использовать их для последующих закупок российского газа, да ещё на льготных условиях, не прошли и нарвались на встречные санкции. Всего под российские санкции попала 31 компания, включая бывшие дочки «Газпрома», и все они не смогут участвовать в процессе закупки российского газа.

К сегодняшнему дню около 20 компаний открыли счета в рублях, а 4 европейские компании уже оплатили российский газ по предложенной схеме через «Газпромбанк».

Сначала отказ Польши и Болгарии платить в рублях (хотя схему платежей через «Газпромбанк» нельзя назвать полноценной оплатой в рублях). Затем Украина заявила о прекращении поставок газа через газораспределительную станцию «Сохрановка». И это уже привело к росту цены на газ на бирже в Европе на 20% – цена уже превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.

При этом, Польша не отказалась от российского газа, а использует безумный опыт Украины и переплачивает посредникам за всё тот же российский газ.

Болгария же решила воспользоваться креативом, нахлобученным ей Штатами, и заявила, что получает СПГ из США даже дешевле, чем российский газ по трубе. Но мы знаем, что у США напрочь отсутствует склонность к благотворительности, и «Газпрому» теперь запрещено использовать принадлежащий Europol gaz польский участок трубопровода «Ямал-Европа» для транспортировки газа, что вместе с отказом Украины от поставок через «Сохрановку» вынуждает Европу пересмотреть свою позицию по «Северному потоку – 2».

Совпадение или нет, но до сентября 2022 года приостановлена процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG.

За этим процессом интересно наблюдать, как будто читаешь приключенческую книгу с увлекательным, с неожиданными поворотами, сюжетом. Что придумают на Западе ещё? Точнее – на что они ещё нарвутся.